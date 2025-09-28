Меню
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло

28 сентября 2025 12:48
Идея уж слишком заманчивая.

«Во все тяжкие» стал символ «золотого века» телевидения, а также проектом, который вывел имя Брайана Крэнстона в легенды. История школьного учителя, ставшего наркобароном ради будущего семьи, растянулась на 62 серии и завершилась в 2013 году, получив статус культовой.

И, конечно, российские телевизионщики не могли пройти мимо такого лакомого куска. У нас тоже хотели снять свою версию.

Версия №1: уберите рак и наркотики

Писатель Александр Цыпкин рассказал историю, которую услышал от сценариста Ильи Тилькина. Он был непосредственным участником тех событий.

Один крупный госканал задумал переосмыслить «Во все тяжкие». И все шло нормально, пока продюсеры не начали вносить правки.

  • Герой смертельно болен? Уберите, наш зритель такое «не любит».
  • Варит наркотики? Нет, наш зритель «не поймет».

А на вопрос шоуранеров, о чем же тогда кино делать, посоветовали обратить пристальное внимание на жену главного героя — бухгалтера. Занавес, — поделился писатель.

Так сюжет и развалился еще до начала съемок.

Версия №2: лодка, финны и полиция

Другой вариант пробовали запустить на канале «Россия». Продюсер Алексей Агеев вспоминал это как абсолютный фарс. В их версии наркотик везли в Карелию финны, прямо на моторной лодке. Там же, в лодке (!), и синтезировали. Главным героем сделали не того самого наркобарона, а сотрудника полиции.

Проект так и не увидел свет — и, наверное, к лучшему. Многие фанаты оригинала вздыхают с облегчением. История Уолтера Уайта — глубоко американская. Она неотделима от места действия: от медицинской системы США, от американской глубинки.

Попытки же «пересадить» сюжет на наши реалии выглядели бы жалкой пародией. И, скорее всего, сериал закрылся бы уже на первом или втором сезоне, повторив судьбу других российских адаптаций вроде «Доктора Хауса» или «Как я встретил вашу маму».

Плюс, это гениально сыгранная история — представить Петрова, Пореченкова, Машкова и других в ролях Джесси и мистера Уайта невозможно, — возмущаются в Сети.

Ранее мы писали: «Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)

Фото: Кадры из сериала «Во все тяжкие»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
