Получается, «Во все тяжкие» не выдумка? 80-летний англичанин заработал $395 млн по методу Уолтера Уайта

Мог бы жить припеваючи и без организации преступной империи.

Представьте себе классического Уолтера Уайта: скромный, немолодой мужчина, живущий в тихом районе, который решает бросить вызов системе и создаёт наркоимперию. Теперь замените учителя химии на 80-летнего британского пенсионера, а синие кристаллы — на поддельный транквилизатор. И вот вам реальная история Джона Эрика Спиби, который будто бы повторил сюжет «Во все тяжкие» от ABC.

В 2010 году Спиби выиграл в национальную лотерею 2,4 миллиона фунтов (около 250 млн рублей по курсу того времени). Казалось бы, сценарий идеален: беззаботная старость, путешествия, покой. Но вместо этого он превратил свой «тихий, сельский» дом под Уиганом в фабрику по производству запрещенных веществ.

На выигранные миллионы он закупил промышленное оборудование и наладил производство миллионов поддельных таблеток, маскируя их под успокоительное.

Операция, в которой участвовал и его родной сын, разрослась до масштабов, которые полиция назвала «крупнейшими в истории Великобритании». По оценкам суда, уличная стоимость продукции могла достигать астрономических 288 миллионов фунтов (около 395 млн долларов или 30 млрд рублей).

The Guardian передает, что в чатах Спиби-старший хвастался: «Илон [Маск] и Джефф [Безос] пусть смотрят в оба».

Его адвокат пытался смягчить вину и скостить срок, указывая на «древность» найденных в доме револьверов времён Первой мировой, но суд был неумолим, передает

Судья резюмировал: «Несмотря на ваш выигрыш в лотерею, вы продолжили вести жизнь преступника». Итог: 16,5 лет тюрьмы. Его сын и сообщники также получили солидные сроки.

Это идеальный сюжет для очередной драмы и частичное повторение истории Уолтера Уайта: лотерейный билет как билет в крупнейший криминальный бизнес, семейное дело на пенсии и промышленное производство таблеток в глубинке. Так что «Во все тяжкие» вовсе не сказка, некоторые используют его как пособие для бизнеса.