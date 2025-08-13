Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

13 августа 2025 14:44
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Многие зрители повзрослели, поумнели и оценили ситуацию объективно. Многие, но не все.

Когда-то зрители единогласно осуждали маму из «Папиных дочек» — мол, героиня Нонны Гришаевой бросила семью, предала детей и любящего мужа. Но сегодня, спустя годы, многие зрители пересматривают сериал по второму кругу и понимают: а ведь женщина просто не могла поступить иначе. И вот почему.

Жизнь в аду: что пришлось терпеть маме

Главная героиня жила в настоящем бытовом аду. Пять детей, вечно депрессивный муж-психолог, который даже яичницу пожарить не в состоянии, а также кошмарные бытовые условия — вся семья ютилась в одной комнате, спали на старом диване. Никакой помощи по хозяйству от супруга, никакой передышки — только бесконечные пеленки, готовка и уборка.

«В детстве казалось, что мама из сериала — дрянь, а сейчас думаю: да как она вообще не сошла с ума тащить на себе быт и 5 детей безо всяких нянь и с мужем в вечном кризисе», — удивляются в соцсети Х.

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Момент прозрения: почему она решилась на побег

Вспомните ту самую серию, где после удара шайбой по голове она увидела всю свою жизнь как на ладони. В этот момент стало ясно — это не побег, а отчаянный крик души. Хоккеист предложил ей шанс вырваться из этого кошмара, и она им воспользовалась. Причем ненадолго — всего на полтора года, продолжая при этом писать детям и присылать подарки.

«Более того, была серия, где девочки нашли СПРЯТАННЫЕ подарки и кучу писем», — делятся странным фактом зрители.

Кто мог спрятать подарки кроме отца? И почему?

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

История Скайлер Уайт: параллели с «Во все тяжкие»

Ситуация очень напоминает историю Скайлер из «Во все тяжкие», и нет, мы правда не шутим. Сначала зрители ее ненавидели — «мешает гению», «не понимает мужа». Но при пересмотре становится очевидно: она была единственной, кто трезво оценивал ситуацию.

Единственная ее ошибка — отданные Теду Бенеке деньги — меркнет на фоне абсолютной правоты во всем остальном.

«Ее можно понять. Муж-эгоист завел в тупик, думал только о себе, на семью, по факту, ему было плевать, пока жена была под боком», — пишут сериаломаны.

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Переоценка ценностей: почему мы были несправедливы

Сейчас, когда первоначальные «детские» эмоции улеглись, становится понятно: мама из «Папиных дочек» не была злодейкой. Она просто оказалась нормальным человеком, который не выдержал непосильной ноши. Кстати, после ее ухода вся домашняя работа легла на плечи старших дочерей — и почему-то это никого не возмущало.

«У меня двое детей, и как же я ее понимаю! А папаня там даже азы готовки не освоил. После жены весь быт лег на дочек. А он просто психолог», — сокрушаются молодые мамы.

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Главный вопрос: двойные стандарты общества

Почему общество так строго судит женщин, которые решают вырваться из невыносимых условий? Отец справился (правда, за счет детей), а маме не позволили даже короткой передышки. Может, пора пересмотреть и других «злодеек» из нашего детства? Вдруг окажется, что они просто пытались сохранить себя в нечеловеческой обстановке и не нашли другого выхода.

Ранее мы также писали: Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Папины дочки»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя «Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя Читать дальше 13 августа 2025
Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Читать дальше 10 августа 2025
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался «Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался Читать дальше 14 августа 2025
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре Читать дальше 14 августа 2025
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» «При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» Читать дальше 14 августа 2025
За 30 лет до «Сверхов» вышел забытый похожий Sci-Fi — до сих пор смотрится на одном дыхании (и держит 100%-рейтинг четверть века) За 30 лет до «Сверхов» вышел забытый похожий Sci-Fi — до сих пор смотрится на одном дыхании (и держит 100%-рейтинг четверть века) Читать дальше 14 августа 2025
Ксеноморфов мало, смысла еще меньше: посмотрел первые серии «Чужой: Земля», и досматривать последние — желания ноль (откуда рейтинг 93%?) Ксеноморфов мало, смысла еще меньше: посмотрел первые серии «Чужой: Земля», и досматривать последние — желания ноль (откуда рейтинг 93%?) Читать дальше 14 августа 2025
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Читать дальше 14 августа 2025
«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал «Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал Читать дальше 13 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше