Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Сериалы часто делают на основе выдумки сценаристов, но бывают случаи, когда сюжет так плотно совпадает с реальностью, что зрителю хочется спросить: это точно художественное кино, а не документалка?

С сериалом «Во все тяжкие» как раз такая история. Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Джанкарло Эспозито будто сыграли уже написанные кем-то роли. Прототипы у их персонажей существовали — и жили куда грязнее, чем показано на экране.

Настоящий Хайзенберг

Да, в Алабаме был свой Уолтер Уайт. Звали его почти так же — Уолтер Эдди Уайт. Только он не учитель химии, а строитель. Рак его не подкосил, зато идея варить запрещенку принесла больше денег, чем заливка опалубки.

Вместе с компаньоном он построил лабораторию прямо в амбаре на ранчо. Сначала жена ушла, потом дети отвернулись, а бизнес шёл в гору. Конец у него менее кинематографичен: аресты, нарушения испытательного срока, бегство, розыск.

А был и ещё один «Уолтер» — Дэрил Келвин Смит, студент-медик. Знакомый-байкер привел его в мир незаконной химии, и Смит устроил целую наркоимперию. Деньги отмывал через маникюрный салон жены, а для прикрытия скупал спортивные кубки, уверяя друзей, что выигрывает турниры.

В итоге слил себя сам: заказал слишком много эфира в магазине, где за прилавком сидели федералы.

Густаво Фринг и его тень

Образ педантичного владельца закусочных, который держит под крылом наркосеть, тоже имеет реальный след. Джордж Торрес из Лос-Анджелеса владел сетью магазинов Numero Uno и авиакомпанией, а параллельно крутил дела с последователями дела Пабло Эскобара.

Умный, расчётливый, с политическими связями и собственным отрядом киллеров. В его окружении был некий Начо Месса — владел автомойкой и мастерской, а по сути работал с картелем. Звучит знакомо? Да, это самый тот «Начо», которого потом воскресили в «Лучше звоните Солу».

Настоящий Сол Гудман

Адвокат с рекламой «Лучше звоните Солу» тоже возник не из воздуха. Говард Гринберг, адвокат из Нью-Йорка, защищал сутенёров, убийц и торговцев оружием. Мог сорвать заседание провокацией, шуткой или театральным выпадом.

В деле сутенёров однажды заявил: «Я бы и сам был счастлив работать бабочкой за такие деньги».

Это был его стиль — шоу на грани фола. Гринберг реально вытаскивал клиентов даже из безнадёжных дел, хотя сам говорил: «Клиент мне может быть противен, но пока он заплатил — он мой». Живое воплощение Сола, только без печального конца за решеткой.

«Во все тяжкие» поло столь живых персонажей, потому что совпадение вымысла и реальности чересчур близко. Настоящие Хайзенберги жили в трейлерах и подвалах, варили ради миллионов, рушили семьи и прятали деньги в сейфах.

Настоящие Фринги прикрывались бизнес-империями, а Солы защищали подонков так, что те выходили сухими. Винс Гиллиган просто собрал эти сюжеты и выдал на экран улучшенную версию реальной криминальной сводки.

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет.