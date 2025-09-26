Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

26 сентября 2025 11:21
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Гиллиган лишь сдобрил их истории драматическими элементами.

Сериалы часто делают на основе выдумки сценаристов, но бывают случаи, когда сюжет так плотно совпадает с реальностью, что зрителю хочется спросить: это точно художественное кино, а не документалка?

С сериалом «Во все тяжкие» как раз такая история. Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Джанкарло Эспозито будто сыграли уже написанные кем-то роли. Прототипы у их персонажей существовали — и жили куда грязнее, чем показано на экране.

Настоящий Хайзенберг

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Да, в Алабаме был свой Уолтер Уайт. Звали его почти так же — Уолтер Эдди Уайт. Только он не учитель химии, а строитель. Рак его не подкосил, зато идея варить запрещенку принесла больше денег, чем заливка опалубки.

Вместе с компаньоном он построил лабораторию прямо в амбаре на ранчо. Сначала жена ушла, потом дети отвернулись, а бизнес шёл в гору. Конец у него менее кинематографичен: аресты, нарушения испытательного срока, бегство, розыск.

А был и ещё один «Уолтер» — Дэрил Келвин Смит, студент-медик. Знакомый-байкер привел его в мир незаконной химии, и Смит устроил целую наркоимперию. Деньги отмывал через маникюрный салон жены, а для прикрытия скупал спортивные кубки, уверяя друзей, что выигрывает турниры.

В итоге слил себя сам: заказал слишком много эфира в магазине, где за прилавком сидели федералы.

Густаво Фринг и его тень

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Образ педантичного владельца закусочных, который держит под крылом наркосеть, тоже имеет реальный след. Джордж Торрес из Лос-Анджелеса владел сетью магазинов Numero Uno и авиакомпанией, а параллельно крутил дела с последователями дела Пабло Эскобара.

Умный, расчётливый, с политическими связями и собственным отрядом киллеров. В его окружении был некий Начо Месса — владел автомойкой и мастерской, а по сути работал с картелем. Звучит знакомо? Да, это самый тот «Начо», которого потом воскресили в «Лучше звоните Солу».

Настоящий Сол Гудман

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Адвокат с рекламой «Лучше звоните Солу» тоже возник не из воздуха. Говард Гринберг, адвокат из Нью-Йорка, защищал сутенёров, убийц и торговцев оружием. Мог сорвать заседание провокацией, шуткой или театральным выпадом.

В деле сутенёров однажды заявил: «Я бы и сам был счастлив работать бабочкой за такие деньги».

Это был его стиль — шоу на грани фола. Гринберг реально вытаскивал клиентов даже из безнадёжных дел, хотя сам говорил: «Клиент мне может быть противен, но пока он заплатил — он мой». Живое воплощение Сола, только без печального конца за решеткой.

«Во все тяжкие» поло столь живых персонажей, потому что совпадение вымысла и реальности чересчур близко. Настоящие Хайзенберги жили в трейлерах и подвалах, варили ради миллионов, рушили семьи и прятали деньги в сейфах.

Настоящие Фринги прикрывались бизнес-империями, а Солы защищали подонков так, что те выходили сухими. Винс Гиллиган просто собрал эти сюжеты и выдал на экран улучшенную версию реальной криминальной сводки.

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Читать дальше 3 октября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) «Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше