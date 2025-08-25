Меню
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

25 августа 2025 10:52
Одна из сцен в последней серии на такой итог вполне конкретно намекала.

Финал «Лучше звоните Солу» стал одним из самых спокойных и одновременно сильных моментов во вселенной «Во все тяжкие». Джимми Макгилл, окончательно сбросивший маску Сола Гудмана, сознательно выбирает тюрьму вместо сделки, чтобы искупить свою вину и восстановить связь с Ким.

Последний кадр — двое за забором, он с сигаретой, она с лёгкой улыбкой. Никакого побега, никакой амнистии — только честная расплата.

Долгое время фанаты спорили: что же ждёт Сола за решёткой? Будет ли он изгоем среди заключённых или его юридические трюки не забудут? Спустя годы Боб Оденкерк наконец дал прямой ответ. В интервью CBR он сказал:

«У него есть власть, потому что он юрист, он умеет говорить с людьми и у него есть репутация. Думаю, он чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в тюрьме».

Иными словами, Гудман там не статист и не мальчик для битья. Он тот, кто знает, как устроена система, и умеет ею пользоваться. В криминальной среде такое ценится ничуть не меньше, чем сила кулаков.

Фраза Оденкерка закрывает давнюю дискуссию: Сол не растворился в серой массе заключённых. Его ум, харизма и опыт делают его фигурой весомой, а не жалкой. В мире, где каждый ищет союзников, человек, способный перевести язык законов и договоров на «тюремный» диалект, становится нужным.

Таким образом, финал «Лучше звоните Солу» можно читать не как трагедию, а как перерождение: Джимми перестал быть аферистом без тормозов и стал человеком, который принимает последствия. Но даже в тюрьме он остаётся собой — хитрым, язвительным и, как ни крути, авторитетным.

Ранее мы писали: Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Фото: Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
