«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)

23 сентября 2025 15:42
Забавная задумка режиссеров оказалась чересчур локальной.

«Второй» финал «Во все тяжкие» превращает самую мрачную драму XXI века в чистой воды ситком-пранк. Слышали про набивший оскомину троп «это все был сон собаки»? Авторы лучшего сериала современности выбрали именно такой путь.

И да, у россиян почти не было шансов его увидеть: сцена попала только на американские DVD.

В 2013-м, когда мир еще переваривал настоящий финал истории Уолтера Уайта, создатели сняли альтернативное завершение — в духе «а что, если все было сном?». Но не просто сном, а сном другого героя Брайана Крэнстона — Хэла из «Малкольма в центре внимания».

В сцене Хэл просыпается посреди ночи в холодном поту рядом с женой Лоис и начинает сбивчиво рассказывать ей «худший сон в своей жизни»: мол, он оказался каким-то «кулинаром», варил «запрещенку», завел дружбу с парнишкой, который вечно выглядел так, будто носит чужую одежду, и даже убивал людей!

Когда он пытается сымитировать Джесси и его фирменное «b***h!», Лоис возмущенно останавливает — никаких матов в доме.

Особенно смешно, как Хэл описывает Хэнка: «он был копом из управления по наркотикам и выглядел точь-в-точь как тот актер из “Щита”». В этот момент мета-юмор достигает потолка. А когда Хэл признается, что «готовил запрещенные препараты», Лоис только смеется:

«Ты? Готовить хоть что-то?»

В финале сцены Хэл, все еще на нервах, случайно называет жену «Скайлер» и засыпает. Камера скользит к стулу, на котором лежит знаменитая шляпа Хайзенберга, а за кадром включается мелодия из «Малкольма».

Вот так темную трагедию про эго, власть и смерть превратили в гомерическую пародию.

Альтернативная концовка не переписывает миф о Уолтере Уайте, а скорее подмигивает фанатам, мол: не переживайте, это всего лишь сон семьянина-неудачника. Жаль только, что большинству зрителей этот финал оказался доступен только сейчас.

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Малкольм в центре внимания»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
