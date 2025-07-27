Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название

Тут намеки и на политическую сатиру, и на возможный сюжет.

Apple TV+ выкатил первый тизер нового сериала от Винса Гиллигана — того самого, что подарил нам Уолтера Уайта и Ким Векслер. Шоу называется «Плюрибус» (Pluribus), стартует 7 ноября и обещает что-то странное, ироничное и… научно-фантастическое.

Главная героиня — Рэй Сихорн, знакомая по «Лучше звоните Солу». А сюжет крутится вокруг женщины, которой поручают спасти мир от… счастья. Пока вы перевариваете эту фразу, давайте разберемся, что вообще значит Pluribus, и почему это название может быть ключом к пониманию всего сериала.

Слово Pluribus — латинское, и чаще всего его вспоминают в составе фразы E pluribus unum — «Из многих — единое». Это не просто древняя мудрость, а неофициальный девиз США. Фразу также печатают и на монетах (а до середины прошлого века — еще и на банкнотах!). В оригинале она отражала идею о том, как разные штаты, народы и взгляды объединяются в одну страну.

Но в сериале, обратите внимание, осталась только первая часть: Pluribus. То есть «из многих»… и все. А где «едино»? А вот и нет его. И это, возможно, намек на распад, разобщение, утрату единства.

В мире, где счастье стало чем-то вроде вируса — принудительного, всеобъемлющего, — герой, пытающийся «спасти» людей, выглядит почти террористом. Или, наоборот, последним настоящим человеком.

Pluribus может означать: индивидуальности много, но целостности больше нет. Или: из одного «счастливого» источника размножилось слишком много одинаковых умов.

Так что Pluribus — это не просто красивое латинское словечко, а вполне осознанный выбор. Оно звучит, как отсылка к американскому девизу, но обрывается на полуслове. А вместе с сюжетом про вирус счастья это может намекать на то, что мир сериала потерял свое единство.

Ну или добровольно его отдал — в обмен на стабильность, комфорт и одинаково сияющие улыбки. Из многих получилось что-то, но вот что именно — это мы, похоже, и будем выяснять с первой серии, которая выйдет уже 7 ноября.

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