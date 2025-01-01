Тед Бенеке
[Открывает дверь] Чем могу помочь?
Куби
Да! Спасибо.
[Куби и Хуэл проходят мимо Бенеке и заходят в дом Бенеке]
Тед Бенеке
Эй, ты не можешь просто... о чем это вообще?
Куби
Я расскажу тебе, о чем это, мистер Бенеке. Речь идет о тебе и обо мне, старающихся сделать так, чтобы Хуэл был счастлив.
Тед Бенеке
Хуэл? Кто такой Хуэл?
Куби
[Указывает на Хуэла] Это Хуэл. Хуэл, ты счастлив?
Хуэл
В разумных пределах.
Куби
Что могло бы сделать тебя несчастным?
Хуэл
Этот маленький м■■к, который не делает то, что ему сказано.
Куби
И если бы ты стал несчастным, мистеру Бенеке это было бы безразлично?
Хуэл
Скажу "нет".
Куби
[к Бенеке] Ну вот, у тебя и ответ! Пойдем найдем твой чековый книжку.