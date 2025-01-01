Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Цитаты

Цитаты из сериала Во все тяжкие

Walter White Кому ты сейчас говоришь? Кого ты вообще видишь? Ты знаешь, сколько я зарабатываю в год? Даже если я скажу тебе, ты не поверишь. Ты знаешь, что произойдет, если я вдруг решу прекратить ходить на работу? Бизнес, достаточно крупный, чтобы его внесли в NASDAQ, разорится. Исчезнет. Перестанет существовать без меня. Нет, ты явно не понимаешь, с кем разговариваешь, так что позволь мне прояснить. Я не в опасности, Скайлер. Я — опасность. Мужчина открывает дверь и получает пулю, и ты думаешь, что это про меня? Нет! Я тот, кто стучит в дверь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Джесси Пинкман Сука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт Я не в опасности, я — опасность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джесси Пинкман Так что у тебя есть план? Да, мистер Уайт! Да, наука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сол Гудман Лучше позвонить Солу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скайлер Уайт Если я ещё раз услышу, что ты сделал это ради семьи...
Уолтер Уайт Я сделал это для себя. Мне это нравилось. Я был в этом хорош. И... я действительно... я был жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт Я выиграл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джесси Пинкман [триумфально] Ну, давай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesse Pinkman Да брось, чувак. Какой-то прямо как ты, с гигантской палкой в жопе, ну и что, ему на что, под шестьдесят, он просто так не свернёт с пути?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джесси Пинкман Я фугу, йо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter White У меня здесь твой запретительный приказ.
[хватается за пах]
Walter White Сдержи это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Declan (Ferreira, Louis) Кто, чёрт возьми, ты?
Walter White Ты знаешь.
Walter White Вы все точно знаете, кто я.
Walter White Назови моё имя.
Declan (Ferreira, Louis) Что делать? Я не...
Declan (Ferreira, Louis) Я не имею ни малейшего понятия, кто, чёрт возьми, ты.
Walter White Да, знаешь. Я повар.
Walter White Я человек, который убил Гаса Фринга.
Declan (Ferreira, Louis) Чепуха. Картель убил Фринга.
Walter White Ты уверен?
Walter White Правильно.
Walter White Теперь... назови моё имя.
Declan (Ferreira, Louis) Хайзенберг.
Walter White Совершенно верно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Больше никаких полумер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт Я видел, как Джейн умирала. Я был там. И я наблюдал, как она умирает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скайлер Уайт А почему это так приятно?
Уолтер Уайт Потому что это незаконно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тед Бенеке [Открывает дверь] Чем могу помочь?
Куби Да! Спасибо.
[Куби и Хуэл проходят мимо Бенеке и заходят в дом Бенеке]
Тед Бенеке Эй, ты не можешь просто... о чем это вообще?
Куби Я расскажу тебе, о чем это, мистер Бенеке. Речь идет о тебе и обо мне, старающихся сделать так, чтобы Хуэл был счастлив.
Тед Бенеке Хуэл? Кто такой Хуэл?
Куби [Указывает на Хуэла] Это Хуэл. Хуэл, ты счастлив?
Хуэл В разумных пределах.
Куби Что могло бы сделать тебя несчастным?
Хуэл Этот маленький м■■к, который не делает то, что ему сказано.
Куби И если бы ты стал несчастным, мистеру Бенеке это было бы безразлично?
Хуэл Скажу "нет".
Куби [к Бенеке] Ну вот, у тебя и ответ! Пойдем найдем твой чековый книжку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт Никогда не упускай контроль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesse Pinkman У тебя впереди отличная жизнь, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesse Pinkman Разорвите это на куски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Мне что, очевидное говорить? Я никогда тут не был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медик для мафии Этот человек платит мне зарплату!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Учитель [Сборище разбившегося самолета] Давайте оставим это светским, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Обсуждать это? Что, с психиатром? Нет, если пойдёшь по этому пути, можешь прощаться с карьерой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Ты станешь целым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт Этого можно было избежать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уолтер Уайт [Видит что-то по телевизору и делает это сам. Эффект "Бандуры"]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше