Тед Бенеке [Открывает дверь] Чем могу помочь?

Куби Да! Спасибо.

[Куби и Хуэл проходят мимо Бенеке и заходят в дом Бенеке]

Тед Бенеке Эй, ты не можешь просто... о чем это вообще?

Куби Я расскажу тебе, о чем это, мистер Бенеке. Речь идет о тебе и обо мне, старающихся сделать так, чтобы Хуэл был счастлив.

Тед Бенеке Хуэл? Кто такой Хуэл?

Куби [Указывает на Хуэла] Это Хуэл. Хуэл, ты счастлив?

Хуэл В разумных пределах.

Куби Что могло бы сделать тебя несчастным?

Хуэл Этот маленький м■■к, который не делает то, что ему сказано.

Куби И если бы ты стал несчастным, мистеру Бенеке это было бы безразлично?

Хуэл Скажу "нет".