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«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов

26 июня 2025 14:44
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов

Даже у Ганнибала Лектера есть чувства

Иногда в мире кино случаются моменты, от которых становится светлее не только фанатам, но и самим артистам. Один из таких — недавно всплывшее в Сети старое письмо, которое сэр Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону после того, как посмотрел «Во все тяжкие».

Письмо датировано концом 2013 года, и написано было, как признался сам Хопкинс, «в почти полночь» в Малибу, в состоянии абсолютного восхищения. Он только что закончил марафон: от первой до последней серии, за две недели. И не смог удержаться — написал.

«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов

Хопкинс назвал работу Крэнстона в роли Уолтера Уайта «лучшей актёрской игрой, что он когда-либо видел». Но больше всего поражает не сам комплимент, а искренность и масштаб похвалы. Сэр Энтони, знаковая фигура британской и мировой сцены, вдруг превращается в обычного зрителя — восхищённого, благодарного, ошеломлённого.

Он восхищается всем шоу — режиссурой, операторской работой, сценарием, кастингом. Он сравнивает «Во все тяжкие» с якобинской драмой, Шекспиром и греческой трагедией, называя его «спуском в ад, начиная с чёрной комедии». Он просит Крэнстона передать своё восхищение всему составу — от Анны Ганн до Джонатана Бэнкса.

Но, пожалуй, самое ценное в письме — это слова, с которыми Хопкинс завершает письмо.

«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов

«Такое искусство — редкость. И когда оно случается, оно исцеляет».

Это неформальный, эмоциональный жест, которому веришь целиком. Не интервью, не пресс-релиз, а просто — один великий актёр пишет другому: «Спасибо. Ты — великий».

В век, когда комплименты зачастую звучат механически, такие слова напоминают: настоящее искусство распознаётся сердцем. Даже если ты Энтони Хопкинс.

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Фото: Кадр из фильма «Молчание ягнят» (1991), сериала «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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