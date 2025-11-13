«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

Меню
13 ноября 2025 13:46
Придется хохотать даже тем, кто хотел поплакать.

Пока телевидение захлёстывает волна ностальгии, эта новость может выбить из седла даже самых циничных зрителей: в 2026 году возвращается «Малкольм в центре внимания». Тот самый хаос начала нулевых, где юный гений выживал в семье психопатов, а Брайан Крэнстон бегал по дому голышом, смазанным медом, и орал что-то про пчёл.

Disney+ официально подтвердил, что новый «Малкольм» выйдет весной 2026 года. Формат ограниченного сезона намекает: нас ждёт скорее ностальгическое путешествие, чем перезапуск. Но судя по энтузиазму Крэнстона, всё будет по-прежнему сумасшедше.

Он уже пообещал, что проект получится «искренним и смешным» и признался, что вновь почувствовал боль от физической комедии:

«Мне пришлось ползать по полу, и да, я снова голый. Никаких сюрпризов».

Помимо Крэнстона, в проект возвращаются знакомые герои: Крейг Ламар Тейлор вновь сыграет Стиви – астматика и друга Малкольма, Гари Энтони Уильямс вернётся в роли его отца Эйба, а Дэвид Энтони Хиггинс снова воплотит вечного неудачника Крэйга.

Пока не подтверждено, появится ли сам Малкольм (Фрэнки Муниз), но без его гениальных нервных срывов этот хаос будет неполным.

Ситком закончился в 2006-м, когда семейные сериалы ещё не пытались быть «умными» и социально осознанными. «Малкольм» был громким, нелепым и при этом по-своему честным – идеальным срезом того, каково было расти в эпоху до смартфонов.

Возвращение к этому миру в 2026-м – шанс вспомнить, как телевидение умело смеяться над безумием повседневности, не нуждаясь в иронических кавычках. А также повод горько вздохнуть для тех, кто все еще ждет от Крэнстона глубоких ролей уровня «Во все тякжие».

Ранее мы писали: Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Малкольм в центре внимания»
