У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон

Без этого мужчины не было бы самого опасного учителя по химии.

Конец 90-х. Вечерами по телевизору — «Санта-Барбара», «Элен и ребята», врачи, детективы, любовные драмы. Все работает по шаблону: в начале проблемы, в конце — решение. Герои — добрые, злодеи — карикатурные.

Никто не верит, что сериал может быть искусством. А потом выходит он — Тони Сопрано, крестный отец Уолтера Уайта и всех криминальных боссов, появившихся на ТВ после него.

Преступник, которого мы полюбили

«Сопрано» (1999) был шоком. Главный герой — мафиози. Он убивает, изменяет, запугивает, страдает от панических атак и ходит к психотерапевту. Он не злодей и не герой. Он — человек.

И впервые зритель не знает, что чувствовать: осуждать или сочувствовать. Такого раньше не было. Именно с Тони началась эпоха великих антигероев. Без него не было бы Уолтера Уайта.

Уолтер Уайт — прямой потомок Сопрано

Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган открыто говорил: «Без "Сопрано" не было бы моего сериала».

Уолтер — наследник Тони. Вместо психотерапии — двойная жизнь и борьба с онкологией. Но суть та же: обыкновенный мужчина, раздавленный жизнью, начинает играть по своим правилам. И становится чудовищем, за которым мы продолжаем следить — завороженно.

«Тони Сопрано, безусловно, прокладывал путь к тому, чтобы дать возможность существовать такому персонажу как Уолтер Уайт. Гандольфини просто убил эту роль. Он был великолепен в роли Тони», — заявлял Брайан Крэнстон в интервью.

От «Сопрано» — к эпохе драматургии

«Клан Сопрано» научил создателей сериалов делать многослойные проекты. Сюжет больше не обязан укладываться в 40 минут, а герой может меняться на протяжении всей истории. Зрителю можно доверять — он готов к сложным эмоциям.

Именно благодаря семье мафии из Нью-Джерси родились «Безумцы», «Наследники», «Карточный домик». Все эти шоу говорят с нами языком Тони — о страхе, власти, предательстве и контроле.

Маленькая отсылка, которую не заметили

В «Во все тяжкие» есть персонаж по имени Хуан Болса — посредник между картелем и главными героями. Его имя — скрытый перевод имени Джонни Сэка из «Клана Сопрано», ещё одному медиатору в мафиозной иерархии. Это маленький реверанс, кивок от нового великого сериала старому.

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название. «Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент.