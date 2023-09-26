Меню
Сериалы
Во все тяжкие
Новости
Новости о сериале «Во все тяжкие»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Во все тяжкие»
Вся информация о сериале
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
Написать
26 сентября 2023 14:56
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Среди своих любимых сериалов автор «Игры престолов» назвал «Клан Сопрано», «Безумцев», «Фарго» и «Дэдвуд».
Написать
5 сентября 2023 15:43
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться
Лучшие спортивные драмы о силе духа и преодолении трудностей.
Написать
6 июня 2023 13:00
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом.
Написать
3 марта 2023 15:00
Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»
Актер дошел до финального этапа кастинга, но в итоге все же проиграл конкуренцию Аарону Полу.
Написать
20 февраля 2023 16:01
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.
Написать
20 января 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
Написать
11 января 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
На этой неделе стриминги предлагают рассудить размолвку двух друзей, расплести интриги ЦРУ, написать великий роман и погрузиться в магию кино.
Написать
16 декабря 2022 15:00
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.
Написать
30 ноября 2022 12:00
Почему «Лучше звоните Солу» не получит седьмой сезон?
На то есть несколько причин.
Написать
22 августа 2022 17:24
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но когда дело доходит до этих сериалов, то зрители жаждут сотню сезонов.
Написать
2 августа 2022 19:11
Пора прощаться: вышел тизер заключительных серий «Лучше звоните Солу»
Сюжет финальных эпизодов держится в секрете, но известно, что в них появятся звезды «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
Написать
8 июля 2022 09:47
Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернутся к своим ролям из «Во все тяжкие» в финале «Лучше звоните Солу»
Телесеть AMC подтвердила эту новость.
Написать
11 апреля 2022 10:10
Близнецы прибывают на место преступления в тизере шестого сезона «Лучше звоните Солу»
Премьера финального сезона сериала состоится уже в ближайшее время.
Написать
8 февраля 2022 16:01
Брайан Крэнстон и Аарон Пол мгновенно подружились на съемках «Во все тяжкие»
И расставаться после финала шоу было непросто.
Написать
2 февраля 2022 13:16
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века
В десятке лидеров оказались также «Дрянь» и «Игра престолов».
Написать
20 октября 2021 11:57
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
