Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени

10 февраля исполнилось 11 лет с момента премьеры сериала, который многие поклонники считают не просто удачным спин-оффом, а произведением, превзошедшим своего легендарного предшественника — «Во все тяжкие». Речь о «Лучше звоните Солу», другом проекте Винса Гиллигана и Питера Гулда.

Изначально казалось, что это будет история о том, как мелкий жулик Джимми МакГилл превращается в циничного адвоката Сола Гудмана. Однако сериал быстро вырос за рамки предыстории, став глубоким исследованием одиночества, морального падения и зависимости Джимми от авантюр. К тому же в проекте раскрыли предыстории большинства второстепенных героев оригинала.

В то время как «Во все тяжкие» показывало трансформацию обычного человека в монстра, «Лучше звоните Солу» с демонстрирует, как герой, отчаянно жаждущий признания и любви успешного брата и коллег по юридической фирме, медленно, но неотвратимо хоронит в себе всё человеческое.

Трагедия Джимми не в стремительном взлёте и падении, а в медленном, почти незаметном для него самого сползании на дно, которое зритель видит с самого начала благодаря гениальным флешфорвардам. Мы знаем, что в финале его ждёт жизнь под чужим именем, страх быть пойманны и тотальное одиночество.

Не забываем также, что в «Во все тяжкие» мы видели более циничную версию Сола. А линия отношений с коллегой Ким позволяет лучше узнать пройдоху-адвоката, осознать, какими схемами он сколотил капитал и познакомился с наркомафией Альбукерке.

«Лучше звоните Солу» — это редкий случай, когда телевизионный сериал достигает высот высокого кинематографа и получает оценку 8.4 на агрегаторах. От того обиднее, что многомиллионная аудитория «Во все тяжкие» не оценила спин-офф, на IMDb его оценивали почти втрое реже, чем оригинал.