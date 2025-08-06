Меню
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

6 августа 2025 19:05
Надо ли кому-то после такого доказывать, что Винс Гиллиган — гений?

Музыка в «Во все тяжкие» зачастую была обычным атмосферным фоном. Но иногда она говорила больше, чем все диалоги, заранее подсказывает повороты сюжета или позволяет заглянуть поглубже в голову Уолта. Такие моменты в сериале редки, но, когда случаются, мимо них не пройдешь. Если, конечно, хорошо знаешь язык.

Например, финальный эпизод. Уолт угоняет машину, включает кассетник — и играет «El Paso» Марти Роббинса. Баллада о ковбое, который возвращается в город ради женщины по имени… Фелина. То же название дали серии. Совпадение? Разумеется, нет.

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

В песне герой умирает в объятиях возлюбленной — и Уолт умирает рядом с тем, кого любил больше всего: своим детищем — лабораторией.

Дальше — «Baby Blue» группы Badfinger. Она звучит в последней сцене, когда Уолт смотрит на свое оборудование. «Guess I got what I deserved» — поет голос из 70-х, и вот она, развязка. Он больше не прячется за «делал все ради семьи». Это признание, которое сам герой так и не произнес: он наслаждался этим. С первой варки. И заслужил то, что с ним стало.

И, конечно, «Lily of the Valley» — «Ландыш», то самое растение, которое Уолт использовал, чтобы отравить Брока и подставить Гуса. Растворив Дрю Шарпа в кислоте, Хайзенберг невинно насвистывал мелодию с таким же названием, словно (неосознанно!) признаваясь Пинкману в своем кошмарном преступлении.

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

Песен в сериале много. Но именно эти три — не просто крутые треки, а ключи к пониманию Уолта. И к финальному удару, который сериал готовил с первой серии.

Ранее мы писали: После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
