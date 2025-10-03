Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Мистер «Я и есть опасность» всегда выкладывается на все 100%.

Когда слышишь имя Брайана Крэнстона, в голове сразу вспыхивает Уолтер Уайт, просящий назвать его криминальный псевдоним. Хайзенберг из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — учитель химии, ставший наркобароном.

Но Крэнстон — актёр куда более многогранный. Его фильмография полна ролей, в которых он так же убедителен, как в «Во все тяжкие». Вот пять лучших примеров.

«Малкольм в центре внимания» (2000–2006)

До того, как надеть шляпу Хайзенберга, Крэнстон был любим миллионами за роль Хэла — сумасбродного отца семейства. Его истеричные выходки, искренность и физическая комедия превратили ситком в классику.

Это был настоящий актёрский прорыв, но многие режиссеры не видели артиста в драматических ролях. Слава Винсу Гиллигану, что смог разглядеть бриллиант.

«Трамбо» (2015)

История о сценаристе Дональде Трамбо, попавшем в голливудский «чёрный список» из-за политических убеждений. Крэнстон выдал блестящую драматическую работу и даже получил номинацию на «Оскар». В его исполнении Трамбо — харизматичный, упрямый и живой.

«Афера под прикрытием» (2016)

Здесь Крэнстон играет агента под прикрытием Роберта Мазура, который внедряется в наркокартель. Роль идеально перекликается с Хайзенбергом: двойная жизнь, баланс между семьёй и преступным миром, постоянное напряжение. Его игра держит зрителя до последнего кадра.

«Ваша честь» (2020–2023)

Телевизионное возвращение Крэнстона: он — судья Майкл Дезиато, честный и неподкупный, но готовый переступить закон, чтобы защитить сына.

Тема морального падения героя вновь отсылает к «Во все тяжкие», но теперь всё завязано на судебной системе и грязной политике. Сериал получил смешанные отзывы, но Крэнстон был на высоте.

«Драйв» (2011)

В культовом неонуаре Николаса Виндинга Рефна он сыграл Шеннона — гаражника и мелкого афериста, оказавшегося в опасной игре. Небольшая по хронометражу роль, но мощная: в ней сочетаются уязвимость и обречённость, что делает персонажа запоминающимся.

Крэнстон доказал: он не заложник одной роли. Хайзенберг сделал его легендой, но эти пять образов показывают, что его талант работает в любом жанре — от ситкома и драмы до триллера и нуара.

