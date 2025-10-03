Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

3 октября 2025 08:56
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Мистер «Я и есть опасность» всегда выкладывается на все 100%.

Когда слышишь имя Брайана Крэнстона, в голове сразу вспыхивает Уолтер Уайт, просящий назвать его криминальный псевдоним. Хайзенберг из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — учитель химии, ставший наркобароном.

Но Крэнстон — актёр куда более многогранный. Его фильмография полна ролей, в которых он так же убедителен, как в «Во все тяжкие». Вот пять лучших примеров.

«Малкольм в центре внимания» (2000–2006)

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

До того, как надеть шляпу Хайзенберга, Крэнстон был любим миллионами за роль Хэла — сумасбродного отца семейства. Его истеричные выходки, искренность и физическая комедия превратили ситком в классику.

Это был настоящий актёрский прорыв, но многие режиссеры не видели артиста в драматических ролях. Слава Винсу Гиллигану, что смог разглядеть бриллиант.

«Трамбо» (2015)

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

История о сценаристе Дональде Трамбо, попавшем в голливудский «чёрный список» из-за политических убеждений. Крэнстон выдал блестящую драматическую работу и даже получил номинацию на «Оскар». В его исполнении Трамбо — харизматичный, упрямый и живой.

«Афера под прикрытием» (2016)

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Здесь Крэнстон играет агента под прикрытием Роберта Мазура, который внедряется в наркокартель. Роль идеально перекликается с Хайзенбергом: двойная жизнь, баланс между семьёй и преступным миром, постоянное напряжение. Его игра держит зрителя до последнего кадра.

«Ваша честь» (2020–2023)

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Телевизионное возвращение Крэнстона: он — судья Майкл Дезиато, честный и неподкупный, но готовый переступить закон, чтобы защитить сына.

Тема морального падения героя вновь отсылает к «Во все тяжкие», но теперь всё завязано на судебной системе и грязной политике. Сериал получил смешанные отзывы, но Крэнстон был на высоте.

«Драйв» (2011)

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

В культовом неонуаре Николаса Виндинга Рефна он сыграл Шеннона — гаражника и мелкого афериста, оказавшегося в опасной игре. Небольшая по хронометражу роль, но мощная: в ней сочетаются уязвимость и обречённость, что делает персонажа запоминающимся.

Крэнстон доказал: он не заложник одной роли. Хайзенберг сделал его легендой, но эти пять образов показывают, что его талант работает в любом жанре — от ситкома и драмы до триллера и нуара.

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга.

Фото: Кадры из сериалов «Малкольм в центре внимания», «Ваша честь», кадры из фильмов «Драйв» (2011), «Афера под прикрытием» (2016), «Трамбо» (2015)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора Читать дальше 5 октября 2025
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию Читать дальше 5 октября 2025
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно Читать дальше 5 октября 2025
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет «Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет Читать дальше 4 октября 2025
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Читать дальше 4 октября 2025
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону Читать дальше 4 октября 2025
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик» Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик» Читать дальше 4 октября 2025
«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево «Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше