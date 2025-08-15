Меню
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

15 августа 2025 12:19
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Их можно понять — когда работа не в радость.

Кого в сериале пора отправить на тот свет — обычно решают сценаристы. Но иногда такая привилегия есть у актеров. Случается всякое: они устают от своих ролей, ссорятся с продюсерами или просто чувствуют, что их герой зашел в тупик.

В результате персонажей, которых изначально не планировали убивать, выводят из игры раньше времени. Вспомним самые неожиданные потери.

Джеффри ДеМанн — «Ходячие мертвецы»

Джеффри ДеМанн два сезона подряд играл Дейла Хорвата — уравновешенного и мудрого выжившего, который стал моральным компасом группы и не раз удерживал лидера, Рика Граймса, от необдуманных поступков. Дейл был для товарищей как отец, всегда готовый достучаться до разума.

Но за кадром была драма. Когда AMC уволила шоураннера сериала Фрэнка Дарабонта — давнего друга и творческого партнера ДеМанна — из-за конфликтов, актер воспринял это как личное оскорбление. В знак солидарности он заявил, что больше не хочет работать над шоу, и настоял на уходе.

Поэтому я позвонил им и сказал: «Это шоу про зомби. Убейте меня. Я больше не хочу этим заниматься», — рассказал актер.

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Джулиан Гловер — «Игра престолов»

Карьера Джулиана Гловера тянется через десятки культовых франшиз — он сражался на стороне Империи в «Звездных войнах», гонялся за артефактами с Индианой Джонсом и даже превращался в паука в «Гарри Поттере». В 2011-м актер оказался в Вестеросе, где сыграл хитрого мейстера Пицеля. За шесть сезонов он успел появиться в 31 эпизоде, но к 2016-му роль перестала приносить удовольствие.

Гловер также был недоволен, что его персонаж все чаще уходит в тень на фоне десятков новых лиц.

В общем, если говорить коротко, я получил сцену, и это была сцена моей смерти, что было чертовски хорошей сценой, — ликовал он.

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Рэймонд Крус — «Во все тяжкие»

Туко Саламанка — это тот персонаж, от которого зрителям страшно, даже если он просто улыбается. Безжалостный и непредсказуемый наркобарон стал одним из самых ярких антагонистов первых сезонов «Во все тяжкие». Актеру эта роль далась тяжело.

Крус признавался, что съемки били по нервам и отнимали слишком много сил. Первоначально сценаристы планировали оставить Туко главным злодеем второго сезона, но сам актер попросил, чтобы его персонажа убрали — и желательно эффектно.

Я попросил их убить меня. Честно говоря, я не с нетерпением ждал возвращения и исполнения этой роли, — делился актер.

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Во всех этих случаях совершенно не понятно, кто больше потерял — сериал, актер или зрители. Но заставлять заниматься нелюбимым делом — точно было бы неправильно.

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Ходячие мертвецы»

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Ходячие мертвецы»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
