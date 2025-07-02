Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось

Финал «Лучше звоните Солу» стал редким примером, когда спин-офф смог не просто дотянуться до оригинала, но местами и превзойти его по драматизму и вниманию к деталям. При этом у шоу был шанс закончиться совсем иначе — и эта «ветка параллельных финалов» выглядит так, что от нее фанатам до сих пор смешно и грустно.

Джесси за решеткой

Например, создатели всерьез обсуждали: а что, если бы концовка Джесси Пинкмана (еще в El Camino: Во все тяжкие) перекочевала в «Лучше звоните Солу»? По словам Питера Гулда, у сценаристов был соблазн запереть Джесси в тюрьме так же, как в итоге заперли Сола. Но Винс Гиллиган настоял: у Пинкмана должен быть свой побег — и финал El Camino остался светлым лучом свободы.

Судья в камере

Боб Оденкерк, исполнитель роли Сола, предлагал и свой шутливый вариант. В нем честное признание Сола так потрясает судью, что та отдает ему мантию и сама садится за решетку, плача в камере. Этот абсурдный финал обсуждали лишь в качестве шутки, но он идеально описывает дух сериала — одновременно драмы и черной комедии.

Черно-белый нуар

Была идея и раскрасить сцены с Джином Таковиком — Солом под прикрытием, управляющим Cinnabon. Авторы боялись, что финал в черно-белом «оттолкнет зрителя», но потом поняли: наоборот, серый мир Джина подчеркивает пустоту его жизни после Уолтера Уайта. В итоге цветом остались лишь отблески старой рекламы и сигарета — символ того, что Ким остается последним «огоньком» в сером мире Сола.

Двое и сигарета

Даже сцена прощания Ким и Джимми могла выглядеть иначе: сначала встречу планировали поставить до приговора, а в финале оставить Сола одиноким. Но Гулд и команда поняли — сила сериала в них двоих. И пусть в конце их разделяют решетки и годы, но вместе с этой последней затяжкой зритель навсегда остается с ними.

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