Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

Если бы режиссер сериала не сознался во всем, никто бы и не понимал до сих пор.

Винс Гиллиган не раз признавался в любви к «Сиянию» Стэнли Кубрика – и эта страсть проросла в его сериалах неожиданными отсылками. Самая дерзкая из них закралась в «Во все тяжкие», да так хитро, что не распознать даже с лупой.

Помните топор, который носят кузены Саламанка? Это прямая цитата из «Сияния». Гиллиган спустя годы после выхода финала заявил на Letterboxd, что образ холодного оружия, ставшего символом нарастающего безумия, он позаимствовал у Кубрика.

«Дополнительный факт: топор, который кузены Саламанка носят в «Во все тяжкие», также вдохновлён “Сиянием”»

В «Сиянии» топор – инструмент разрушения семьи и собственного разума; в «Во все тяжкие» он превращается в знак неотвратимой, ритуальной мести. Разница в тональности (у Кубрика – психологический хоррор, у Гиллигана – криминальная драма), но визуальный код один: топор как предвестник катастрофы.

Ирония в том, что эта деталь настолько «невидимая», что фанаты могли пересматривать эпизод хоть десяток раз – и всё равно не распознать источник.

Не тот кадр, не та постановка, да и контекст в «Тяжких» был совсем другим. В итоге отсылка стала существовать чисто для самих создателей.

Такой подход многое объясняет в стиле Гиллигана. Он не охотится за заметными цитатами, ему нравится идея тихо встроить любимое кино в свою вселенную так, чтобы оно играло на нервах зрителя, даже если тот не понимает, почему кадр ощущается тревожным.

Именно так действует «Сияние» – и именно так Гиллиган использует его в своих историях.

Ранее мы писали: «Этот фильм бьет тебя как пуля»: Тарантино в восторге от свежей российской драмы, но россияне ему не верят – и тому есть 5 причин (видео)