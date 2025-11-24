Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

24 ноября 2025 07:29
Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

Если бы режиссер сериала не сознался во всем, никто бы и не понимал до сих пор.

Винс Гиллиган не раз признавался в любви к «Сиянию» Стэнли Кубрика – и эта страсть проросла в его сериалах неожиданными отсылками. Самая дерзкая из них закралась в «Во все тяжкие», да так хитро, что не распознать даже с лупой.

Помните топор, который носят кузены Саламанка? Это прямая цитата из «Сияния». Гиллиган спустя годы после выхода финала заявил на Letterboxd, что образ холодного оружия, ставшего символом нарастающего безумия, он позаимствовал у Кубрика.

Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

«Дополнительный факт: топор, который кузены Саламанка носят в «Во все тяжкие», также вдохновлён “Сиянием”»

В «Сиянии» топор – инструмент разрушения семьи и собственного разума; в «Во все тяжкие» он превращается в знак неотвратимой, ритуальной мести. Разница в тональности (у Кубрика – психологический хоррор, у Гиллигана – криминальная драма), но визуальный код один: топор как предвестник катастрофы.

Ирония в том, что эта деталь настолько «невидимая», что фанаты могли пересматривать эпизод хоть десяток раз – и всё равно не распознать источник.

Не тот кадр, не та постановка, да и контекст в «Тяжких» был совсем другим. В итоге отсылка стала существовать чисто для самих создателей.

Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга

Такой подход многое объясняет в стиле Гиллигана. Он не охотится за заметными цитатами, ему нравится идея тихо встроить любимое кино в свою вселенную так, чтобы оно играло на нервах зрителя, даже если тот не понимает, почему кадр ощущается тревожным.

Именно так действует «Сияние» – и именно так Гиллиган использует его в своих историях.

Ранее мы писали: «Этот фильм бьет тебя как пуля»: Тарантино в восторге от свежей российской драмы, но россияне ему не верят – и тому есть 5 причин (видео)

Фото: Кадр из фильма «Сияние» (1980), сериала «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше