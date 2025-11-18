Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче

Меню
18 ноября 2025 12:48
В главных ролях не только Хайзенберг, но и звезда «Уэнсдэй».

Если вы восхищались моральным падением Уолтера Уайта в «Во все тяжкие», то ваш следующих маст-хэв — юридический триллер «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном. Сериал, который удивляет с первой же серии и не отпускает напряжение до финальных титров.

Крэнстон играет Майкла Дезиато, уважаемого судью, чья жизнь превращается в ад после того, как его сын, спасаясь с места случайного ДТП со смертельным исходом, понимает, что сбил наследника криминального авторитета.

С этого момента главный герой, эталон закона и справедливости, оказывается перед чудовищным выбором. Он начинает метаться между долгом отца, который должен защитить своего ребенка, и профессиональной честью, требующей соблюсти закон.

Именно здесь и кроется главная магия шоу. Если Уолтер Уайт сознательно шел на дно, поддавшись на темные амбиции, то Майкл Дезиато — это трагедия хорошего человека, вынужденного делать плохие вещи из, казалось бы, благородных побуждений.

Напряжение нарастает с каждой серией, а граница между правдой и ложью, справедливостью и преступлением растворяется на глазах.

И да, в «Вашей чести» всего-то два сезона, и финалы обоих – твист уровня «ну такого я точно не ждал». Шоураннеры словно решили слегка наплевать на жанровые каноны в первый раз и выкрутили их на максимум – во второй.

Глобально, по объективным причинам, сериал не дотягивает до «Всех тяжких», но концовки его сезонов, как минимум, гораздо неожиданнее. Мы точно знали, что Пинкман спасется, а Хайзенберг умрет – ведь наоборот быть не могло, а убивать обоих – слишком попсово.

Ранее мы писали: Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Ваша честь»
Алексей Плеткин
