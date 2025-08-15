Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми

2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.

Хотя современное телевидение непредсказуемо и вполне может списать со счетов потенциально достойный всех почестей сериал, многие шоу все равно заслуженно добиваются успеха, и происходит это по совершенно разным причинам.

Так, зрителей может зацепить интересный сюжет, известный актерский состав или даже конкретный персонаж, которого сценаристы сделали достаточно комплексным и в какой-то степени интригующим. В этой подборке рассказываем о теле-героях, которые мгновенно стали любимчиками публики и прославили свое шоу еще больше.

Шелдон Купер, «Теория большого взрыва» (2007 — 2019)

В хитовом научно-фантастическом ситкоме соберется целая коллекция персонажей, образы которых действительно стали культовыми, но никто из них и близко не подойдет к эксцентричному Шелдону Куперу.

Гениальный ученый, который из раза в раз испытывал терпение своих друзей, Шелдон стал одной из главных фигур поп-культуры 2000-х годов благодаря уже ставшим крылатыми фразочкам, а решение продолжить рассказ о жизни героя в спиноффе «Детство Шелдона» говорит само за себя.

Майкл Скотт, «Офис» (2005 — 2014)

Ситком когда-то смог обойти оригинальный британский сериал и по-прежнему остается культовым шоу в истории телевидения благодаря отлично подобранному актерскому составу, главной звездой которого стал, конечно, Стив Карелл.

В его исполнении Майкл Скотт тоже приобрел статус звезды, только скорее более абсурдной — поклонники «Офиса» прониклись симпатией к незадачливому менеджеру, который, несмотря на собственные попытки казаться выше остальных, все-таки никому зла не желал. В результате Майкл Скотт стал культовой фигурой благодаря своему странноватому юмору, который и сейчас обеспечивает сериалу все большее количество новых фанатов.

Лесли Ноуп, «Парки и зоны отдыха» (2009 — 2015)

Одна из немногих телесериальных героинь, ставших легендами современного телевидения, Лесли Ноуп очаровывала зрителей своим нескончаемым оптимизмом и любовью к собственному делу.

К слову, «Парки и зоны отдыха» могут похвастаться как в целом звездным актерским составом, так и другими, не менее интересными персонажами — однако именно Лесли оставалась главным двигателем сюжета и просто-напросто лучшей частью сериала, с каждым новым сезоном меняясь только в лучшую сторону.

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие» (2008 — 2013)

Не только один из самых интересных персонажей на телевидении, но еще и один из лучших злодеев, которые когда-либо были представлены, Уолтер Уайт в исполнении Брайна Крэнстона стал настоящей легендой благодаря своей не такой уж обычной истории.

На протяжении пяти сезонов «Во все тяжкие» зрители следили за тем, как Уолтер опускается все ниже, начав криминальную деятельность ради, казалось бы, благородной цели и заканчивая все это лишь жаждой наживы.

Гениальная актерская игра Крэнстона только добавила эффекта, и в итоге история Уолтера Уайта остается одной из лучших сюжетных линий в современной индустрии и по сей день.

Тони Сопрано, «Сопрано» (1999 — 2007)

Герой в исполнении Джеймса Гандольфини стал своего рода открытием в мире гангстерского кино, показав, что и самые отъявленные мафиози на самом деле могут испытывать психологическое давление и быть довольно ранимыми личностями.

В отличие от многих фильмов, которые до этого рассуждали на похожую тему о жизни гангстеров, «Сопрано» использовал формат телесериала для собственной выгоды, позволив себе же хорошо проанализировать собственных персонажей и получше вникнуть в их истории и жизнь за пределами мира мафиози. Потому не только Тони Сопрано стал легендой телевидения — само шоу уже давно считается одним из лучших сериалов всех времен.

Кстати, некоторые эпизоды «Офиса» фанаты до сих пор засматривают до дыр — об этом и других сериалах, которые спустя годы остаются любимцами публики, мы уже рассказывали в этой подборке.