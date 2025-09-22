Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

В России «Наследники» не стали массовым хитом, хотя на Западе этот проект называют современным «Гамлетом», трагедией о трех наследниках огромной медиаимперии, пытающихся занять трон отца. Третья серия финального сезона, «Свадьба Коннора», ворвалась в историю: 9,9 на IMDb при 41 тысяче голосов.

Это почти уровень «Озимандии» из «Во все тяжкие», которая уже десять лет держит железную десятку.

Как «Озимандия» стал эталоном

Эпизод «Озимандия» давно закреплён в списке «лучшее, что вообще снимали для ТВ». Уолт, Хэнк, Джесси — все в крови и пустынной пыли, никаких пауз, прощание и смерть. Точка невозврата для каждого персонажа.

Телеистория Уолтера Уайта делится на «до» и «после».

Что сделали «Наследники»

«Свадьба Коннора» пошла другим путём: никакого экшена, никакой перестрелки — только телефонные звонки, слёзы и агония семьи Рой. В день свадьбы старшего Коннора дети получают новость, что Логан потерял сознание на борту самолёта. Десятки минут камера непрерывно следует за героями, пока те выдают лучший перформанс.

Большая часть серии — это попытки Кендалла, Шив и Романа успеть сказать последнее слово. Прощание по телефону, попытки узнать у партнеров отца, жив ли он или уже мёртв. Никто не хочет говорить семье, что отец уже давно мертв, но ради проформы его продолжают реанимировать.

Кендалл признаётся в любви, хотя еще недавно говорил, что ненавидит отца. Шив умоляет не умирать. Роман отказывается верить до последнего (накроет героя лишь спустя несколько серий, на похоронах).

Коннор признаётся, что так и не дал отцу повода гордиться собой и по итогу не летит смотреть на тело, а решает сыграть свадьбу почти в полном одиночестве. Смотреть это без слёз невозможно.

Почему эти серии лучшие

«Озимандия» — почти эпилог, смерть Хайзенберга как криминального авторитета, лишившегося денег и свояка. «Свадьба Коннора» — обнажает героев и их страхи, показывает, насколько уязвленные члены клана Рой, как они на самом деле всегда жаждали любви отца. Примечательно, что перед смертью Логан пришел к ним просить прощения, но был послан куда подальше. Можно сказать, дети ускорили процесс.

В нашем личном топе «Свадьба Коннора» также попала в топ серий «Наследников». Удивительно, что в России столь глубокая драма и трагикомедия не снискала успеха.

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список.