«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

Сериалы, которые стартуют мощно, а потом разваливаются по дороге, — обычная история. Есть один проект, который идет против законов жанра.

«Мотель Бейтса» — предыстория легендарного «Психо» Хичкока, перенесенная в наши дни. Проект держал уровень не просто на протяжении пары сезонов, а все пять лет подряд. И это не фигура речи: у шоу стабильные 8,1 на IMDb, а оценка финальной серии и вовсе дошла до 9,1 балла.

Цепляет с первых минут

Сериал начинается как аккуратный психологический триллер про Норму и Нормана Бейтсов, переехавших в тихий городок Вайт-Пайн Бэй. В первой серии история получает неожиданный поворот: приходит угроза от бывшего владельца мотеля, случается жестокое нападение и импульсивное убийство. И вот появляется тайна, которую нужно хранить во что бы то ни стало.

Зрители быстрым развитием сюжета остаются довольны:

Создатели сериала отлично позаботились об интриге! После просмотра первой серии, ужасно тянет смотреть дальше.

С каждым сезоном становится очевидно: создатели вдохновлялись «Твин Пиксом». И об этом они говорили напрямую.

Мы почерпали из этого шоу все, что только смогли… Если хотите вытянуть из нас признание — получайте, — рассказывал сценарист Карлтон Кьюз.

От поклонников были и сравнения с культовым сериалом «Во все тяжкие».

Тот же, что и в Breaking Bad невероятный водоворот, неумолимо затягивающий героев и ведущий к их постепенному перерождению.

Отдельная движущая сила проекта — актерская игра Фредди Хаймора. Норман пугающий, ранимый и обаятельный одновременно. Превращение героя в монстра ощущается не сюжетной схемой, а настоящей трагедией, от которой невозможно отвести глаз.

Если нужен детектив-ужастик, который цепляет атмосферой и уважает интеллект зрителя, стоит обратить внимание на этот сериал. Это не тот случай, когда захочется бросить просмотр на середине пути.

