Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

13 ноября 2025 17:38
«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

А финал и вовсе получил 9,1 балл.

Сериалы, которые стартуют мощно, а потом разваливаются по дороге, — обычная история. Есть один проект, который идет против законов жанра.

«Мотель Бейтса» — предыстория легендарного «Психо» Хичкока, перенесенная в наши дни. Проект держал уровень не просто на протяжении пары сезонов, а все пять лет подряд. И это не фигура речи: у шоу стабильные 8,1 на IMDb, а оценка финальной серии и вовсе дошла до 9,1 балла.

Цепляет с первых минут

Сериал начинается как аккуратный психологический триллер про Норму и Нормана Бейтсов, переехавших в тихий городок Вайт-Пайн Бэй. В первой серии история получает неожиданный поворот: приходит угроза от бывшего владельца мотеля, случается жестокое нападение и импульсивное убийство. И вот появляется тайна, которую нужно хранить во что бы то ни стало.

Зрители быстрым развитием сюжета остаются довольны:

Создатели сериала отлично позаботились об интриге! После просмотра первой серии, ужасно тянет смотреть дальше.

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

С каждым сезоном становится очевидно: создатели вдохновлялись «Твин Пиксом». И об этом они говорили напрямую.

Мы почерпали из этого шоу все, что только смогли… Если хотите вытянуть из нас признание — получайте, — рассказывал сценарист Карлтон Кьюз.

От поклонников были и сравнения с культовым сериалом «Во все тяжкие».

Тот же, что и в Breaking Bad невероятный водоворот, неумолимо затягивающий героев и ведущий к их постепенному перерождению.

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

Отдельная движущая сила проекта — актерская игра Фредди Хаймора. Норман пугающий, ранимый и обаятельный одновременно. Превращение героя в монстра ощущается не сюжетной схемой, а настоящей трагедией, от которой невозможно отвести глаз.

Если нужен детектив-ужастик, который цепляет атмосферой и уважает интеллект зрителя, стоит обратить внимание на этот сериал. Это не тот случай, когда захочется бросить просмотр на середине пути.

Ранее мы писали: Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Твин Пикс», «Мотель Бейтса»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» «Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше