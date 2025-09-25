Меню
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле

25 сентября 2025 19:34
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле

Гениальный злодей, почти наверняка, работал на две стороны.

В «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Густаво Фринг предстает хладнокровным стратегом: владелец сети фастфуда, примерный филантроп и одновременно один из самых опасных наркобаронов в истории телевидения. Но фанатская теория разрушает привычный образ: Гус был не просто расчетливым бизнесменом, а фигурой, за которой стояла куда более могущественная сила.

По версии Reddit-сообщества, именно связи Фринга с ЦРУ объясняют все странности его биографии. Родом он из Чили, но там словно стерли все следы его существования. Ни документов, ни упоминаний о семье, ни прошлых дел.

В разговорах он намекал на режим Пиночета и его привычку «терять» бумаги. Для Гектора Саламанки он был не «петушком из закусочной», а «Гранд генералиссимусом» — отсылка, которая звучит слишком уж громко.

Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле

Если представить, что Гус был связан с американскими спецслужбами в годы военной диктатуры, пазл начинает складываться.

Его «исчезновение» в Чили и переезд в Мексику могли быть частью операции. ЦРУ, поддерживавшее антикоммунистический режим Пиночета, запросто могло зачистить документы и помочь Фрингу встроиться в новый мир.

В Мексике он неожиданно быстро получает доступ к Дону Эладио и его империи, хотя до этого не имел опыта в картелях. Случайность? Или продуманная работа внедренного агента влияния?

Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле

Фринг будто специально регулярно передавал «удобную» информацию, которая ослабляла позиции Саламанки. Для Гектора всё это выглядело предательством: рядом с ним действовал не союзник, а человек, прикормленный куда более крупными игроками.

Ненависть Саламанки к Гусу — не просто личная вражда, а осознание, что перед ним стоит не самостоятельный наркобарон, а пешка в руках американских властей. Только вот доказать этого он не мог.

Ранее мы писали: Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
