Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

16 сентября 2025 13:17
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Давно пора их объединить в одну вселенную.

AMC подарил зрителям два громких хита — «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы». На первый взгляд, у этих историй нет ничего общего. Один сериал — о судьбе школьного учителя, ставшего наркобароном, другой — о зомби-апокалипсисе.

Фанаты давно пытаются связать сериалы в одну вселенную. Приведенные аргументы сначала кажутся шуткой, но постепенно теория начинает звучать почти как официальная версия.

Так вот откуда зомби

Началось все с пустяка. В «Ходячих» часто мелькает знакомый голубой кристалл — тот самый, который варил Уолтер Уайт. Совпадение? Сложно поверить, особенно если вспомнить, что AMC любит подмигивать зрителям.

Дальше больше: Дэйл рассказывает историю про наркомана с пистолетом, из-за которого погиб его брат. Образ до боли напоминает Джесси Пинкмана, особенно в те времена, когда у него все валилось из рук.

А потом в дело вступил Густаво Фринг. Его финальная сцена в «Во все тяжкие» давно стала мемом: человек без половины головы спокойно выходит после взрыва, поправляет галстук — и только потом падает.

Если задуматься, именно он мог стать первым зомби новой эры. Ирония в том, что падение наркокартеля могло стать прологом к падению цивилизации.

Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Создатели, конечно, делают вид, что тут нет ничего серьезного. Апокалипсис в «Ходячих» по сюжету вызвал некий вирус «Лесного пожара». В другой раз Роберт Киркман говорил — что всему виной космические споры.

Звучит так, будто автор сам запутался в собственных объяснениях и уже готов согласиться хоть с зараженными наркотиками, хоть с пришельцами.

Но теория живет своей жизнью и обрастает новыми деталями. И если вдруг AMC решит объединить эти вселенные официально, можно будет сказать: фанаты предупреждали.

Ранее мы писали: «Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список Читать дальше 13 сентября 2025
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине «Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине Читать дальше 15 сентября 2025
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение» Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение» Читать дальше 15 сентября 2025
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но» История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но» Читать дальше 15 сентября 2025
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала «Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала Читать дальше 14 сентября 2025
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Читать дальше 17 сентября 2025
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Читать дальше 17 сентября 2025
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт Читать дальше 17 сентября 2025
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше