Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Давно пора их объединить в одну вселенную.

AMC подарил зрителям два громких хита — «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы». На первый взгляд, у этих историй нет ничего общего. Один сериал — о судьбе школьного учителя, ставшего наркобароном, другой — о зомби-апокалипсисе.

Фанаты давно пытаются связать сериалы в одну вселенную. Приведенные аргументы сначала кажутся шуткой, но постепенно теория начинает звучать почти как официальная версия.

Так вот откуда зомби

Началось все с пустяка. В «Ходячих» часто мелькает знакомый голубой кристалл — тот самый, который варил Уолтер Уайт. Совпадение? Сложно поверить, особенно если вспомнить, что AMC любит подмигивать зрителям.

Дальше больше: Дэйл рассказывает историю про наркомана с пистолетом, из-за которого погиб его брат. Образ до боли напоминает Джесси Пинкмана, особенно в те времена, когда у него все валилось из рук.

А потом в дело вступил Густаво Фринг. Его финальная сцена в «Во все тяжкие» давно стала мемом: человек без половины головы спокойно выходит после взрыва, поправляет галстук — и только потом падает.

Если задуматься, именно он мог стать первым зомби новой эры. Ирония в том, что падение наркокартеля могло стать прологом к падению цивилизации.

Создатели, конечно, делают вид, что тут нет ничего серьезного. Апокалипсис в «Ходячих» по сюжету вызвал некий вирус «Лесного пожара». В другой раз Роберт Киркман говорил — что всему виной космические споры.

Звучит так, будто автор сам запутался в собственных объяснениях и уже готов согласиться хоть с зараженными наркотиками, хоть с пришельцами.

Но теория живет своей жизнью и обрастает новыми деталями. И если вдруг AMC решит объединить эти вселенные официально, можно будет сказать: фанаты предупреждали.

