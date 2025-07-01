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Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

1 июля 2025 14:15
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Многие могли ее пропустить, а зря.

Когда в 2013 году вышел финал «Во все тяжкие», миллионы зрителей сочли его безупречным. Эпизод «Фелина» стал не просто завершением истории Уолта — он поставил жирную точку во всей пятисезонной драме.

Уолтер Уайт мстит обидчикам с пулеметом, спасает Джесси, прощается с семьёй, признаётся Скайлер, что всё делал ради себя, а не ради близких. А потом умирает — на своих условиях, среди любимых колб и пробирок.

Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Это был финал сильного персонажа, но совсем не конец всей истории.

Второй финал истории

Прошло шесть лет, и на экраны вышел «Эль Камино» — фильм-эпилог, в котором рассказывается, что произошло с Джесси Пинкманом после побега. Почти никаких перестрелок, никаких гениальных схем: только изломанный человек, который наконец получил шанс на новую жизнь.

Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Джесси уезжает на Аляску — туда, где никто его не знает, и где можно, пусть с нуля, но честно жить. Это тихий, редкий для мира «Во все тяжкие» хэппи-энд. Не громкий и не кинематографично драматичный, но абсолютно заслуженный.

Третий финал

А затем появилась третья концовка — в сериале «Лучше звоните Солу», который в финальных сериях догоняет хронологию «Во все тяжкие». Там, в постапокалиптическом (для вселенной) черно-белом будущем, Джимми Макгилл больше не Сол Гудман. Он — человек, который раскаялся.

Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Джимми почти удалось обвести суд, вдову Хэнка и других, но после он решил сдаться и принял удар на себя. В итоге Хэнк отмщен, а горе-адвокат вернул уважение возлюбленной Ким, и получил срок. Это горький, но зрелый финал: человек принимает последствия, но остаётся верен себе.

Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Все три финала — про прощание. Уолт уходит гордо, но один. Джимми — честно, но в тюрьму. А вот Джесси — единственный, кто получает надежду. Он не мстит, не спасает, не исповедуется. Он просто уезжает. И именно в этом — самое сильное завершение. Потому что покой, в мире «Во все тяжкие», — это роскошь. И её заслужил только он.

6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия».

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», фильма «Эль Камино» (2019)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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2 комментария
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