Уверены, что «Во все тяжкие» не переплюнуть? Эти 5 сериалов поднимают планку еще выше — а №3 уже давно стал ориентиром для всего жанра

Каждый из них держит около 9 баллов, так что разговоров о «случайном успехе» быть не может.

Когда в 2008 году вышли первые серии «Во все тяжкие», мир будто получил новую планку качества для криминальной драмы. Сериал стал культурным явлением, разошелся на цитаты и зацементировал Уолтера Уайта в пантеоне самых ярких персонажей телевидения. И спорить с этим бессмысленно: да, он велик. Да, заслужил каждую награду.

Но в этом и прелесть: если существует эталон, всегда найдутся те, кто смогут сыграть еще глубже или ярче. Collider прошелся по форумам, мнению критиков — и вот какие сериалы, по их версии, способны не просто стоять рядом с «Во все тяжкие», но и превосходить его.

«Фарго»: криминальный театр абсурда

IMDb: 8.8

Когда Ноа Хоули взялся переосмыслить мир братьев Коэнов, никто не ожидал, что получится одно из лучших шоу десятилетия. «Фарго» работает как антология: каждый сезон — отдельная история, но дух у них один. Это холодное северное безумие, простые люди, которые случайно принимают очень плохие решения. А еще юмор, который появляется не ради смеха, а чтобы подчеркнуть безысходность происходящего.

По сравнению с ним «Во все тяжкие» местами кажется слишком собранным и прямолинейным. В «Фарго» истории куда хаотичнее, мрачнее. Эта криминальная вселенная не дает героям шанса выбраться чистыми — и делает это стильно.

«Настоящий детектив»: тьма становится главным героем

IMDb: 8.9

Если «Во все тяжкие» умело балансирует между драмой и элементами черного юмора, то «Настоящий детектив» попросту выключает свет и оставляет зрителя наедине с реальностью, от которой неуютно. Первый сезон был самым легендарным: Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон создали такую атмосферу, что она давит на зрителя при каждом просмотре, даже десятом.

Его сила — в мрачности, в настоящей тяжести расследований. Здесь нет места облегчению или шуткам. Эмоциональные ямы глубже, преступления грязнее, а зло куда будничнее.

«Клан Сопрано»: сага, которая перевернула жанр

IMDb: 9.2

Тони Сопрано стал первым мафиози в истории телевидения, которому пришлось объяснять свои проблемы психотерапевту. И именно этот прием открыл жанр с новой стороны. Вместо очередной истории про «семью» нам показывают сломленного человека, который пытается удержать две жизни на плечах — криминальную и домашнюю.

В «Во все тяжкие» мы видели путь героя к монстру. В «Сопрано» монстр уже существует, и сериал разбирает, что именно делает его таким. Тут нет привычной романтики мафии — только последствия. Сериал стал настолько влиятельным, что до сих пор задает тон криминальным драмам.

«Подпольная империя»: мир, который не оставляет надежды

IMDb: 8.6

С первых минут становится понятно: зрителя ждет серьезная работа. Пилот снимал сам Мартин Скорсезе, и он сразу задал масштаб. Атлантик-Сити времен сухого закона — живой организм, где каждый играет в свою опасную игру, а власть и преступность вообще не разделяются.

«Подпольная империя» показывает, как рушится целая эпоха. И делает это без попыток сгладить углы. В мире Наки Томпсона нет «хороших плохих парней» — есть люди, которые просто пытаются выжить. Именно эта масштабность выводит сериал в отдельную лигу.

«Щит»: честнее, чем хотелось бы

IMDb: 8.7

До «Щита» полицейские в сериалах в основном сияли белозубыми улыбками и неизменной правотой. Но FX сделал все наоборот: показал отдел, где правильность решений — большая редкость. Главный герой, Вик Маки, постоянно выбирает между защитой города и действиями, за которые можно сесть в тюрьму.

Это не история про «учителя, который сорвался». Здесь вообще нет ощущения, что кто-то был хорош с самого начала. «Щит» бросает зрителя в мир, где мораль — зыбкое, непостоянное понятие. Поэтому сериал работает на реалистичности.

Конечно, «Во все тяжкие» — великий сериал. Но это не значит, что он неприкасаемый. Мир криминальных драм огромен, и в нем есть проекты, которые двигают планку дальше. Collider лишь напомнил: сравнивать можно, спорить можно. Ведь каждый человек вправе сам выбирать, какой сериал стоит у него на пьедестале.

