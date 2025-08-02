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Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

2 августа 2025 19:05
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Если вы без ума от криминальных драм, то проходите мимо.

С 2008 года имя Винса Гиллигана ассоциировалось с одним — безупречно выстроенной криминальной драмой. Сначала «Во все тяжкие», потом «Лучше звоните Солу» — мрачные, честные истории о неплохих людях, ступивших на кривую дорожку.

Но его новый проект «Плюрибус», который выйдет 7 ноября на Apple TV+, — это поворот на 180 градусов. И для поклонников Уолтера Уайта это может быть настоящим шоком.

Что вообще происходит в новинке

Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Сюжет звучит как ироничный фантастический эксперимент: «самому несчастному человеку на Земле поручают спасти мир от счастья». То есть теперь нет запрещенных голубых кристаллов, войны картелей и побегов от отдела по борьбе с наркотиками.

Зрителям и главной героине придется разбираться, почему все вдруг стали счастливы, и чем это грозит. И вот здесь первая проблема: никакого криминала в сюжете больше нет. Вообще.

Жанр изменился — теперь это фантастическая драма с элементами социальной сатиры, а значит, привычной мясорубки и кровавой бани не ждите.

Кого это разочарует

Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Гиллиган всегда брал за душу двумя вещами — жесткой реальностью и отчаянием героев, переступающих за черту. Мы видели, как хороший человек становится чудовищем.

Здесь же всё иначе: Sci-Fi проект напоминает «Черное зеркало», только без технологического ужаса, и с акцентом на глобальную иронию. Да, звучит необычно. Да, сатира на общество потребления и искусственную радость — это круто. Но это не история Хайзенберга, и те, кто повелся на имя создателя, могут забросить сериал после первой серии.

Отсылки все же будут

Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

В главной роли — Рэй Сихорн, та самая Ким из «Сола». Только теперь она не адвокат с самых низов, а героиня по имени Кэрол в мире, где единственным настоящим чувством осталась тоска.

Её задача — сопротивляться навязанному счастью и понять, как вернуть человечеству свободу. Опять же: звучит амбициозно, но Винс Гиллиган устал от криминала и хочет говорить о глобальном. Вопрос в том, готовы ли к этому его почитатели?

Что в итоге

Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Сериал уже продлён на второй сезон. Apple TV+ верит в проект. Но поверят ли фанаты — это вопрос. Потому что Pluribus — это тот случай, когда режиссер решается на смелый эксперимент.

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название. Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка.

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Плюрибус»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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