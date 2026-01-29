Киноафиша Статьи «Подсядете на него»: эта криминальная драма с 8 баллами на IMDb — почти такой же шедевр как «Во все тяжкие», но о ней знают только избранные

29 января 2026 15:13
Сериал закрыли после первого сезона — и это большое упущение.

Иногда самые сильные сериалы оказываются в тени гигантов. Именно так произошло с «Наемником Куорри», криминальной драмой 2016 года, которая собрала фантастические 8 баллов на IMDB и 7.4 на «Кинопоиске», но осталась практически незамеченной.

Все потому, что его выпустил канал Cinemax — а им далеко до HBO и даже до Showtime. Когда выходила пятая серия, ее посмотрело в десять раз меньше людей, чем любой эпизод «Игры престолов». А зря — это один из самых атмосферных и выверенных нео-нуаров десятилетия.

Действие разворачивается в Мемфисе 1972 года. Главный герой, Мак Конуэй, — морской пехотинец, вернувшийся из Вьетнама. Дома его встречают не как героя, а с холодным презрением. Без работы и с подорванной психикой он вслед за сослуживцем подается в наемные убийцы. Это история не о крутом киллере, а о сломленном человеке, который пытается выжить в мире, где для него больше нет места.

Зрители и критики единодушно хвалят три вещи. Во-первых, атмосферу — меланхоличную, выдержанную в духе первого сезона «Настоящего детектива». Во-вторых, саундтрек — безупречную подборку блюза, джаза и кантри 70-х, которая «вгрызается в душу».

В-третьих, прописанных персонажей — даже самые неприятные из них имеют психологическую мотивацию, а жена Конуэя сравнивается со Скайлер Уайт из «Во все тяжкие» по степени сложности.

Я не понимаю, почему этот сериал не продлили. Посмотрите одну серию, и вы подсядете на него, — говорят зрители.

Сериал был закрыт после первого сезона, но за восемь эпизодов историю успели закончить. Если вы фанат «Во все тяжкие», «Настоящего детектива», «Фарго» или просто цените медленное, вдумчивое кино с послевкусием — «Куорри» обязательный к просмотру этим вечером.

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Наемник Куорри»
Валерия Белашкова
