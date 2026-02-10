Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох

Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох

10 февраля 2026 18:07
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох

Вот почему режиссер – гений.

И «Во все тяжкие», и «Лучше звоните Солу» принято разбирать под лупой – настолько они близки к эталонным. Поэтому момент с текилой Zafiro Añejo у многих зрителей вызывал недоумение.

В «Соле» Джимми и Ким заказывают ее почти между делом, будто обычный премиальный напиток – бутылка обошлась им дешевле 500 долларов. А в «Во все тяжкие» Дон Элладио реагирует на тот же самый Zafiro как на легенду, достойную восторга. Как так получилось?

Я пересмотрел обе сцены подряд и понял, где подвох. А потом наткнулся на обсуждение в сети, собравшее 1 200 000 просмотров, и оно подтвердило, что Гиллиган – снова гений. Кто бы мог подумать?

Все упирается в тайминг.

Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох

«Лучше звоните Солу» происходит за несколько лет до событий «Во все тяжкие». В тот период Zafiro Añejo еще производили. Это был дорогой, статусный, но вполне реальный напиток, который можно было заказать в баре или купить в магазине.

Да, не для каждого, но и без ореола недоступной алкогольной «легенды».

К моменту, когда Гус Фринг преподносит бутылку Дону Элладио, ситуация меняется. Производство Zafiro, очевидно, давно остановлено. Текила исчезла с рынка и превратилась в коллекционную редкость, символ ушедшей эпохи и особого вкуса к роскоши.

Поэтому восторг Элладио связан не с ценой, а с недоступностью.

Получается, никакого ляпа не было. Наоборот – еще один тихий штрих к миру двух сериалов, достойных звания лучших в истории.

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше