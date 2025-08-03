Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

3 августа 2025 16:11
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

Конечно, схожие моменты есть у многих сериалов — но ведь не в таких количествах.

А вы тоже недавно пересмотрели «Фарго» и вдруг начали замечать странное чувство дежавю? И дело не только в том, что Боб Оденкерк, Джесси Племонс и Джули Энн Эмери гуляют между двумя сериальными вселенными — что «Фарго», что «Во все тяжкие» с «Лучше звоните Солу» буквально дышат одними и теми же темами.

У кого-то рак — и жизнь начинает рушиться. В «Тяжких» это сам Уолт. В «Фарго» — жена полицейского во 2 сезоне. Сын с инвалидностью, немощный, но влиятельный старик, близнецы-киллеры — все это проскакивает в обеих вселенных.

Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

Даже бытовые сцены совпадают: в «Фарго» жена мясника внезапно решает продать машину механику, ведь авто ему так понравилось, а в 4 серии 5 сезона «ВВТ» Уолт также неожиданно продает свое легендарное авто за 50 долларов.

Ну а сюжет? Мужчина с растущим злым эго, его унижают, пока он не выбирает темную сторону и не перетягивает на нее собственную семью. Где-то вы это уже видели?

Фанаты шутят: Ной Хоули будто смотрел «Во все тяжкие» на перемотке и добавлял туда дьяволов, НЛО и чистую коэновскую абсурдность. Но это, конечно, не плагиат — это развитие одной большой идеи.

Черная комедия, обернутая вокруг моральных падений, лжи, отчаяния и (иногда буквально) ада на Земле. Просто «Фарго» больше притча, а «Тяжкие» — научная трагедия.

Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

«Обе истории — о токсичной мужественности, которая причиняет боль даже тем, кого герой якобы любит. Они оба думают, что контролируют ситуацию — пока все не взрывается», — подытоживают в Сети.

Так что из общего у двух сериалов не только актеры и сюжетные моменты, но и моральный фундамент. Только в одном случае он лежит под палящим солнцем Альбукерке, а в другом — под снежным покровом Миннесоты.

Ранее мы писали: Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Фарго»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Читать дальше 2 августа 2025
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон Читать дальше 2 августа 2025
Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу Читать дальше 3 августа 2025
Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век» Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век» Читать дальше 3 августа 2025
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал Читать дальше 3 августа 2025
Почему Шурик в «Кавказской пленнице» не помнит события «Операции “Ы”»? Ответ удивительный и напрямую связан с русскими сказками Почему Шурик в «Кавказской пленнице» не помнит события «Операции “Ы”»? Ответ удивительный и напрямую связан с русскими сказками Читать дальше 3 августа 2025
Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя Читать дальше 3 августа 2025
Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне Читать дальше 3 августа 2025
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал) Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал) Читать дальше 2 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше