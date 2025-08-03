Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей

Конечно, схожие моменты есть у многих сериалов — но ведь не в таких количествах.

А вы тоже недавно пересмотрели «Фарго» и вдруг начали замечать странное чувство дежавю? И дело не только в том, что Боб Оденкерк, Джесси Племонс и Джули Энн Эмери гуляют между двумя сериальными вселенными — что «Фарго», что «Во все тяжкие» с «Лучше звоните Солу» буквально дышат одними и теми же темами.

У кого-то рак — и жизнь начинает рушиться. В «Тяжких» это сам Уолт. В «Фарго» — жена полицейского во 2 сезоне. Сын с инвалидностью, немощный, но влиятельный старик, близнецы-киллеры — все это проскакивает в обеих вселенных.

Даже бытовые сцены совпадают: в «Фарго» жена мясника внезапно решает продать машину механику, ведь авто ему так понравилось, а в 4 серии 5 сезона «ВВТ» Уолт также неожиданно продает свое легендарное авто за 50 долларов.

Ну а сюжет? Мужчина с растущим злым эго, его унижают, пока он не выбирает темную сторону и не перетягивает на нее собственную семью. Где-то вы это уже видели?

Фанаты шутят: Ной Хоули будто смотрел «Во все тяжкие» на перемотке и добавлял туда дьяволов, НЛО и чистую коэновскую абсурдность. Но это, конечно, не плагиат — это развитие одной большой идеи.

Черная комедия, обернутая вокруг моральных падений, лжи, отчаяния и (иногда буквально) ада на Земле. Просто «Фарго» больше притча, а «Тяжкие» — научная трагедия.

«Обе истории — о токсичной мужественности, которая причиняет боль даже тем, кого герой якобы любит. Они оба думают, что контролируют ситуацию — пока все не взрывается», — подытоживают в Сети.

Так что из общего у двух сериалов не только актеры и сюжетные моменты, но и моральный фундамент. Только в одном случае он лежит под палящим солнцем Альбукерке, а в другом — под снежным покровом Миннесоты.

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