6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия»

Среди сотен серий культовых сериалов есть единицы, которым суждено стать телелегендой. И именно четырнадцатая серия пятого сезона «Во все тяжкие» — «Озимандия» — вошла в историю.

Не просто как кульминация одного из лучших шоу XXI века, а как идеальный образец драматургии, режиссуры и актёрской игры. Эпизод получил на IMDb невозможное — абсолютную оценку 10/10, а его премьеру посмотрело 6,37 миллиона зрителей, на 1,2 млн больше, чем предыдущий выпуск. Спустя годы после выхода серия сохраняет оценку, число голосов перевалило за 252 тысячи.

Почему серию назвали «Озимандия»

Название серии — отсылка к стихотворению Шелли, в котором величие павшего правителя улетучивается.

Это — прямая аллегория судьбы Уолтера Уайта. Он строил «империю», верил в силу и власть, но в итоге остался один — среди пустыни, сломленный и лишившийся свояка. Именно в «Озимандии» окончательно рушится вся его жизнь.

Смерть, снятая одним дублем

Эта серия стала прощальной для двух важных персонажей — Хэнка Шрейдера и Стивена Гомеса. Причём сцена с Хэнком была снята с первой попытки — и вошла в монтаж без дублей. По первоначальному сценарию он должен был погибнуть раньше, но драматургическое решение было пересмотрено — и не зря.

Нечаянная сцена, покорившая сердца

Когда Уолт держит дочь Холли на руках, и та шепчет: «мама» — это была импровизация. Ребёнок произнёс слово сам, и этот момент стал одним из самых эмоциональных во всей истории сериала.

Сценарист Мойра Уолли-Бекетт позже призналась: это не планировалось, но отказаться было невозможно.

Возвращение к началу

Серия открывается флешбэком к самым первым кадрам сериала. И в этом — замкнутый круг: путь, который начинался как попытка спасти семью, обернулся ее разрушением. К слову, Брайану Крэнстону пришлось снова сбрить волосы — финал уже был отснят.

«Озимандия» — это не просто эпизод. Это вершина телевизионной драмы, символизм, с которым сериал выходит на уровень античной трагедии.

«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин.