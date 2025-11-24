Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon

Хотя герой не хуже и не лучше наркодельца Джесси из «Во все тяжкие».

Аарон Пол прошёл через одну из самых психологически изматывающих ролей в современном ТВ — Джесси Пинкмана в «Во все тяжкие». На экране его герой переживал насилие, потери, моральные падения, становился свидетелем казни над ребенком и прошел мучительный путь к искуплению.

Однако, как выяснилось, только анимационный злодей оказался для актёра непосильной нагрузкой. Пол официально отказался озвучивать Пауэрплекса в четвёртом сезоне «Неуязвимого», признав: эта роль оказалась куда тяжелее, чем Джесси.

В чём разница?

На первый взгляд, сравнение кажется нелогичным: разве может персонаж мультсериала превзойти по мрачности героя криминальной драмы с десятками убийств и необратимыми трагедиями? Но Пол объясняет: дело не в количестве насилия, а в специфике погружения.

В «Во все тяжкие» Джесси оставался человеком со всеми его слабостями и противоречиями. Зритель видел его страх, уязвимость, попытки сохранить остатки человечности. Джесси был сложен, но понятен — его боль резонировала с опытом многих людей.

Пауэрплекс — другое дело. Это персонаж, полностью захвачен местью. Его мотивация кристально ясна, но эмоционально опустошает: потеря семьи превратила Скотта Дюваля в машину разрушения. Чтобы достоверно передать эту ярость и безнадёжность, Пол вынужден был погружаться в состояние перманентной ненависти — и именно это оказалось невыносимым.

«Я всегда стараюсь полностью вжиться в персонажа. Но в этот раз я оказался в шкуре, в которой мне было некомфортно. Пауэрплекс не просто злится — он в агонии. И я не хотел больше возвращаться в это состояние», — признался актёр в новом интервью.

Кто такой Пауэрплекс?

Для тех, кто не знаком с комиксами или пропустил последний сезон мультсериала: Пауэрплекс (настоящее имя — Скотт Дюваль) — бывший сотрудник Пентагона, чья жизнь разрушилась во время битвы Неуязвимого и Омни‑Мена.

После потери семьи он стал на путь мести, но собственноручно убил сестру и племянницу. Похитив экспериментальные источники энергии, он вживил их в своё тело, обретя способность генерировать электричество, но в порыве гнева не заметил, как убил близких.

Актёр подчёркивает: он остаётся фанатом «Неуязвимого» и восхищается проектом, но больше играть столь сложного героя он не сможет. Для «Неуязвимого» это означает поиск нового голоса для Пауэрплекса. Для Пола — возможность сосредоточиться на ролях, которые не требуют погружения в тотальную тьму.

