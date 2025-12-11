Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»

Меню
11 декабря 2025 17:38
Писатель старался работать только днем, чтобы не мучили кошмары.

Иногда кажется, что Стивен Кинг пишет быстрее, чем Голливуд успевает экранизировать. Бывает и наоборот: история только вышла, а киношники уже выстраиваются в очередь. Так сейчас происходит с «Мечтателями» — свежей повестью Кинга из сборника «Чем темнее, тем лучше», которой еще и года нет, а проект уже почти на старте.

За экранизацию берется Джанкарло Эспозито, человек, который умеет одним взглядом объяснить, что лучше не спорить — «Пацаны», «Во все тяжкие», «Мандалорец», можно продолжать бесконечно. Теперь он хочет попробовать себя в хорроре — и это звучит как минимум интригующе.

Я хочу попробовать себя в жанре ужасов, — рассказал актер и режиссер.

Почему все так взбудоражились

Во-первых, Эспозито подтвердил: переговоры финальные, производство вот-вот запустится. Во-вторых, сценарий пишет Гай Бусик — человек, стоящий за «Криком 6» и «Я иду искать». То есть история точно не превратится в стерильный триллер: у Бусика достаточно фантазии, чтобы сны выглядели не как абстрактные туманные картинки, а как что-то, что вполне может испортить вам ночь.

И главное — Кинг сам признавалась, что эта одна из немногих повестей, которая его напугала. Такое услышишь нечасто. По словам писателя, он даже не хотел думать о «Мечтателях» перед сном, настолько все было жутко.

О чем вообще эта история

Дело происходит в 1971–72 годах. Ветеран Вьетнама Уильям Дэвис, уставший от войны и армии, пытается начать новую жизнь в Портленде. Живет тихо, работает стенографистом, ничего необычного. Пока однажды не натыкается на объявление от некоего Элджина — человека, который называет себя «ученым-джентльменом» и явно уверен в том, что познал все тайны человеческого мозга.

Дэвис нанимается к нему ассистентом и довольно быстро понимает, что попал не в лабораторию, а научный эксперимент. Элджин пытается «пробить» границу сна: с помощью препаратов, гипноза и загадочного образа красного дома с зеленой дверью.

Чем дальше, тем сильнее ощущение, что дело не в науке, а в чем-то более мрачном. И, судя по тому, как об этом говорит сам Кинг, история уходит в такие глубины подсознания, куда лучше не спускаться без света и проводника.

Экранизация может получиться громкой

Эспозито умеет работать с напряжением — это видно по каждому его персонажу. Дерзкий и смелый подход идеально подходит под «Мечтателей».

Сам автор подчеркивал, что писал историю под сильным влиянием Кормака Маккарти. Так что по тону получится не классический «кинговский хоррор», а что-то мрачнее и строже. Примерно будто «Франкенштейн» встретил «Ловца снов» — на стыке научной одержимости и глубокого погружения в сны.

Пока проект только набирает обороты, но уже ясно: наблюдать за ним будет интересно. Эспозито за камерой (а может и в кадре), Бусик со сценарием и один из самых тревожных текстов Кинга на входе — слишком хорошая комбинация, чтобы пройти мимо.

Ранее мы писали: За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, кадры из фильма «Франкенштейн» (2025), из сериала «Во все тяжкие»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
