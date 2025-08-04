После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»

Как говорится, беда не приходит одна. Иногда она приходит с добром.

Винс Гиллиган — один из тех, кто предпочитает не разбрасываться проектами. За его спиной — всего несколько режиссёрских работ (включая «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и несколько серий «Секретных материалов»), а сценарии он пишет реже, чем Уолтер Уайт улыбался.

Но в 2014 году он успел засветиться в проекте, который очень быстро вычеркнули из памяти — и, по слухам, именно после него Гиллиган решился вернуться к старым добрым Альбукерке, Хайзенбергу и Солу.

Речь о «Метастазах» — колумбийском ремейке «Во все тяжкие». В этом шоу, вышедшем в 2014 году, не было ни напряжения, ни глубины, ни Брайана Крэнстона. Зато была Богота вместо пустыни, мыльные актёры из дневных теленовелл и дословное повторение сцен оригинала, только без малейшего понимания, почему они когда-то работали.

Гиллиган, говорят, просто предоставил сценарии для адаптации и не участвовал в производстве — но фамилия в титрах есть, вопросов зрителей «как ты вообще мог это позволить?» сотни, а стыд за проект остаётся.

Сюжет до боли знакомый — и именно в этом проблема. Школьный учитель узнаёт, что у него рак, и начинает варить запрещенку вместе с бывшим учеником. Только теперь учителя зовут Вальтер Бланко, он ездит не в автодоме, а в фургоне от кабельной компании, а его подельник Хосе Мигель Росас выглядит как парень из рекламы геля для душа.

Всё то же, но ощущается иначе. Как если бы кто-то попытался пересказать классический фильм на языке жестов, не зная его.

Отзывы — как под копирку: боль, стыд и неловкость.

«Это не адаптация, а пародия», «Глаза болят после первой серии», «Я колумбиец и мне стыдно за Гиллигана» — сплошной испаноязычный фейспалма.

Но есть и хорошая новость: провал «Метастаз» стал тревожным звоночком. Винс Гиллиган вдруг понял, что лучше уж он сам продолжит историю, чем даст кому-то ещё перелицовывать её под местные реалии. И совсем скоро канал AMC утвердил спин-офф про Сола Гудмана —именно с него и начался новый творческий подъём Гиллигана.

Так что, если бы не «Метастазы», мы бы, возможно, никогда не увидели «Лучше звоните Солу». Ужасный сериал с удивительно полезными последствиями.

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