Современные малыши обожают смотреть мультики чуть ли не с самого рождения. Но важно, чтобы ребенок смог понять и осознать увиденное, а это значит, что мультфильмы должны подходить ему по возрасту. Не самый лучший вариант подсаживать кроху к телевизору, когда его смотрят старшие дети. У малышей должны быть свои любимые мультфильмы.

Во-первых, такая анимация имеет предельно простой сюжет и не изобилует персонажами. Во-вторых, все герои похожи на самого ребенка, такие же малыши, или на его знакомые игрушки: животные, машинки, куклы. И, в-третьих, мультфильмы для самых маленьких созданы для того, чтобы научить детей чему-то новому, на что у родителей порой не хватает ни сил, ни терпения.

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