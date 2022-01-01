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Мультфильмы для самых маленьких
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Мультфильмы для самых маленьких

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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
Папа-мама Гусь
Папа-мама Гусь
7.0
анимация, комедия, семейный
2018, США / Китай
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный
2018, Германия
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, детский
2017, Россия
Фиксики. Большой секрет
Фиксики. Большой секрет
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
Рыбки
Рыбки
4.0
анимация, приключения
2016, США
Миньоны
Миньоны
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, анимация, семейный
2015, США
Барашек Шон
Барашек Шон
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция
Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция
6.0
анимация
2015, США / Франция
Букашки. Приключение в Долине муравьев
Букашки. Приключение в Долине муравьев
7.0
анимация, приключения
2014, Франция
Кокоша – маленький дракон
Кокоша – маленький дракон
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация
2014, Германия
Маша и Медведь
Маша и Медведь
7.0
сказка, комедия, детский, семейный
2013, Россия
Медвежонок Винни и его друзья
Медвежонок Винни и его друзья
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный
2011, США
Русалочка: начало истории Ариэль
Русалочка: начало истории Ариэль
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, сказка
2008, США
Винни и Слонотоп
Винни и Слонотоп
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, анимация
2005, США
Братец медвежонок
Братец медвежонок
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, семейный, приключения, сказка
2003, США
Лило и Стич
Лило и Стич
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, анимация, комедия
2002, США
Про мамонтенка
Про мамонтенка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, короткометражный
1983, СССР
Жил у бабушки Козёл
Жил у бабушки Козёл
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
1983, СССР
Жил-был пес
Жил-был пес
Смотреть за 1 рубль
8.0
короткометражный, комедия, анимация, семейный
1982, СССР
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Современные малыши обожают смотреть мультики чуть ли не с самого рождения. Но важно, чтобы ребенок смог понять и осознать увиденное, а это значит, что мультфильмы должны подходить ему по возрасту. Не самый лучший вариант подсаживать кроху к телевизору, когда его смотрят старшие дети. У малышей должны быть свои любимые мультфильмы.

Во-первых, такая анимация имеет предельно простой сюжет и не изобилует персонажами. Во-вторых, все герои похожи на самого ребенка, такие же малыши, или на его знакомые игрушки: животные, машинки, куклы. И, в-третьих, мультфильмы для самых маленьких созданы для того, чтобы научить детей чему-то новому, на что у родителей порой не хватает ни сил, ни терпения.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы для самых маленьких в хорошем качестве.

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