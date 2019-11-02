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Клаус Клаус
Киноафиша Фильмы Клаус
Klaus

Клаус, 2019

2019 / Испания / Великобритания
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности мутузить друг друга и делать пакости. Разумеется, в такой обстановке не до писем, и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Уже практически отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.

8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 ноября 2019
Премьера в мире 2 ноября 2019
Возраст 12+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Серхио Паблос
В ролях
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Уилл Сассо
Уилл Сассо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Клаус 2 постера
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший анимационный фильм
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саундтрек мультфильма Клаус
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