Симпатичный рыжий щенок спокойно дремал после сытного обеда, когда кто-то разбудил его громким и отчетливым «мяу». Четвероногий герой проснулся и принялся выяснять, что же послужило источником звука. Любопытный щенок выбежал во двор, где расспросил всех обитателей, но никто из них – ни петушок, ни мышонок, ни тем более грозный пес – не говорил «мяу». Поиски привели неутомимого исследователя к пруду, где он снова услышал загадочный звук, но ни рыбки, ни лягушки не произносили его, а в ответ на все вопросы лишь посмеялись над щенком. Так кто же все-таки сказал «мяу»?