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Кто сказал мяу?

Kto skazal myau? 18+
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О фильме

Симпатичный рыжий щенок спокойно дремал после сытного обеда, когда кто-то разбудил его громким и отчетливым «мяу». Четвероногий герой проснулся и принялся выяснять, что же послужило источником звука. Любопытный щенок выбежал во двор, где расспросил всех обитателей, но никто из них – ни петушок, ни мышонок, ни тем более грозный пес – не говорил «мяу». Поиски привели неутомимого исследователя к пруду, где он снова услышал загадочный звук, но ни рыбки, ни лягушки не произносили его, а в ответ на все вопросы лишь посмеялись над щенком. Так кто же все-таки сказал «мяу»?

  • Мультфильм основан на одноимённой сказке Владимира Сутеева. 
  • Режиссер мультфильма – Владимир Дегтярев – известен также как создатель анимационных фильмов «Гадкий утенок» (1956), «Добрыня Никитич» (1965), «Козленок, который считал до десяти» (1968). 
  • В 1963 году мультфильм «Кто сказал мяу?» был отмечен призом за лучший фильм для детей Международного фестиваля анимационных фильмов, который проходил во французском городе Анси. 
  • Актер Юрий Хржановский, который подарил свой голос Псу, работал над озвучиванием похожих персонажей в мультфильмах «Вот так тигр!» (1963), «Хочу бодаться!» (1968), «Добился своего» (1971).

Услышав в первый раз в жизни мяуканье, крошка-щенок отправляется на поиски незнакомого зверя и встречает разных обитателей дома и двора. О детской любознательности и первом знакомстве с миром.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 января 1962
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kto skazal myau?, Who Said Meow?, Кто сказал мяу?, Кто сказал 'мяу'?, Хто сказав мяу?
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Юрий Хржановский
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Кто сказал мяу?

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