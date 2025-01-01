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Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu
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анимация
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О фильме
Фильм по мотивам известной русской сказки.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1982
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu, About Old Man, Old Woman and Hen Riaba, Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Режиссер
Александр Давыдов
В ролях
Александр Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
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