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Постер мультфильма Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
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Киноафиша Фильмы Про Деда, Бабу и Курочку Рябу

Про Деда, Бабу и Курочку Рябу

Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм по мотивам известной русской сказки.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1982
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pro Deda, Babu i Kurochku Ryabu, About Old Man, Old Woman and Hen Riaba, Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Режиссер
Александр Давыдов
Александр Давыдов
В ролях
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Про Деда, Бабу и Курочку Рябу

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