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Постер мультфильма Жил у бабушки Козёл
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Киноафиша Фильмы Жил у бабушки Козёл

Жил у бабушки Козёл

Zhil u babushki Kozyol 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русской народной сказки в обработке К. Чуковского.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhil u babushki Kozyol, There Lived Grandmother's Goat, Жил у бабушки Козел
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Юрий Волынцев
Татьяна Шабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Жил у бабушки Козёл

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