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Ох и Ах
Ох и Ах
Okh i Akh
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О фильме
Оптимист «Ах» и пессимист «Ох» на все смотрят с противоположных сторон.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1975
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Okh i Akh, Oh and Wow, Ох и Ах, Ох і Ах
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Вячеслав Невинный
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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