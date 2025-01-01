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Киноафиша Фильмы Ох и Ах

Ох и Ах

Okh i Akh 18+
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О фильме

Оптимист «Ах» и пессимист «Ох» на все смотрят с противоположных сторон.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1975
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Okh i Akh, Oh and Wow, Ох и Ах, Ох і Ах
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Ох и Ах

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