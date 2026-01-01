Оповещения от Киноафиши
Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция

Minions: Mini-Movie 18+
О фильме

Коллекция мини-фильмов про веселых Миньонов.

Страна США / Франция
Продолжительность 13 минут
Год выпуска 2015
Режиссер
Кайл Балда
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для самых маленьких Мультфильмы для самых маленьких

Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
