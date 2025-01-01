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Кошкин дом

The Cat’s House 18+
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О фильме

Поучительная история о богатой тете-кошке и ее племянниках – беспризорных котятах. Не раз бездомные крошки приходили на порог к своей тетке, прося о скромном ужине и крыше над головой, но каждый раз кошка-зазнайка прогоняла ребят со своего порога. И вот однажды сама героиня осталась без крова: весь ее дом сгорел дотла, и пришлось кошке проситься на ночлег к котятам.

  • В основе мультфильма лежит одноименная сатирическая сказка-пьеса Самуила Маршака, которая была написана им во время работы в Краснодаре по мотивам фольклорной детской песенки «Тили-тили-тили-бом. Загорелся кошкин дом». Пьеса была издана в сборнике «Театр для детей» в 1922 году.
  • Над мультипликационной адаптацией сказки работал советский драматург и поэт Николай Эрдман.
  • Первый советский мультфильм «Кошкин дом» был снят в 1938 году режиссером и сценаристом Пантелеймоном Сазоновым. Однако классической экранизацией сказки Маршака стала в итоге именно лента 1958 года, а не черно-белый фильм Сазонова.
  • В 1958 году мультфильм Леонида Амальрика был удостоен премии «Серебряный Георгий» в номинации «Фильмы для детей до 7 лет» на Х Международном фестивале фильмов для детей и юношества в Венеции.

Эта история начинается с Кошки, но не простой. В то время как другим животным приходится ютиться на рогожке, она могла позволить себе расслабиться в собственной спальне. У неё был целый дом, однако в нём не нашлось приюта для котят, которые попали в беду. Прошло время, с Кошкой приключилось несчастье, но, к счастью, котята оказались куда добрее…

Страна СССР
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 1 января 1958
Дата выхода
1 января 1958 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Koshkin dom, The Cat's House, Кошкин дом, Котячий будинок
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Анастасия Георгиевская
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Вера Орлова
Вера Орлова
Леонид Пирогов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 23 голоса
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  451 В жанре «анимация»  85 В фильмах СССР  66
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Кошкин дом

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