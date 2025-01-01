Поучительная история о богатой тете-кошке и ее племянниках – беспризорных котятах. Не раз бездомные крошки приходили на порог к своей тетке, прося о скромном ужине и крыше над головой, но каждый раз кошка-зазнайка прогоняла ребят со своего порога. И вот однажды сама героиня осталась без крова: весь ее дом сгорел дотла, и пришлось кошке проситься на ночлег к котятам.
Эта история начинается с Кошки, но не простой. В то время как другим животным приходится ютиться на рогожке, она могла позволить себе расслабиться в собственной спальне. У неё был целый дом, однако в нём не нашлось приюта для котят, которые попали в беду. Прошло время, с Кошкой приключилось несчастье, но, к счастью, котята оказались куда добрее…
|1 января 1958
|Россия
|6+