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Советские мультфильмы про животных
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Советские мультфильмы про животных

Все 51 Онлайн
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Умная собачка Соня
Умная собачка Соня
7.0
детский
1991, СССР
Большой Ух
Большой Ух
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7.0
анимация
1989, СССР
Сказка о старом эхо
Сказка о старом эхо
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7.0
анимация, драма, короткометражный
1989, СССР
Котенок с улицы Лизюкова
Котенок с улицы Лизюкова
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7.0
анимация
1988, СССР
Приключения пингвиненка Лоло
Приключения пингвиненка Лоло
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7.0
анимация
1986, СССР / Япония
Приключения поросенка Фунтика
Приключения поросенка Фунтика
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7.0
детский
1986, СССР
Крылья, ноги и хвосты
Крылья, ноги и хвосты
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8.0
анимация, комедия, короткометражный
1986, СССР
Зима в Простоквашино
Зима в Простоквашино
8.0
анимация, семейный
1984, СССР
Найда
Найда
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7.0
детский
1984, СССР
Доктор Айболит
Доктор Айболит
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский
1984, СССР
По дороге с облаками
По дороге с облаками
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, короткометражный
1984, СССР
Жил-был пес
Жил-был пес
Смотреть за 1 рубль
8.0
короткометражный, комедия, анимация, семейный
1982, СССР
Чучело-мяучело
Чучело-мяучело
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
1982, СССР
Про кота Леопольда
Про кота Леопольда
7.0
детский
1981, СССР
Пес в сапогах
Пес в сапогах
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7.0
короткометражный, анимация
1981, СССР
Тигрёнок на подсолнухе
Тигрёнок на подсолнухе
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7.0
анимация
1981, СССР
Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, мюзикл, короткометражный
1981, СССР
Зимняя сказка
Зимняя сказка
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7.0
анимация, короткометражный
1981, СССР
Каникулы в Простоквашино
Каникулы в Простоквашино
8.0
анимация, детский
1980, СССР
Пиф-паф, ой-ой-ой
Пиф-паф, ой-ой-ой
7.0
детский
1980, СССР
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Советские мультфильмы про животных могут научить многому не только детей, но и взрослых.

Пять лучших советских мультфильмов про животных для детей

В анимационные ленты эпохи СССР режиссеры вкладывали всю душу. Эти мультфильмы на простых примерах учат тому, что такое настоящая дружба и преданность. Животные в них наделены чертами, характерными для людей. Они могут быть добрыми, злыми, наивными и совершать ошибки. То есть ведут себя так же, как дети и взрослые. Но их истории – настоящий пример того, как можно поступить в той или иной ситуации.

Доктор Айболит

Мультфильм является экранизацией нескольких стихотворных сказок Корнея Чуковского. Детский писатель создал образ популярного у малышей доктора, который лечит животных. Главного персонажа озвучивали несколько известных советских актеров, в том числе Зиновий Гердт.

Сюжет мультфильма знакомит зрителей с добрым доктором, который бескорыстно лечит разных зверей. А на другом конце планеты живет страшный и коварный разбойник. Бармалей сидит в тюрьме за все злодейства, которые совершил. Но однажды старый друг помогает ему сбежать. И разбойник вновь начинает терроризировать мирных жителей.

Приключения поросенка Фунтика

Госпожа Белладонна очень богата, ведь на нее работает самый лучший артист – маленький поросенок по имени Фунтик. Он так хорошо обманывает доверчивых жителей, что они сами несут мошеннице деньги, якобы на строительство дома для бедных осиротевших поросят.

Но однажды Фунтик устает от лжи и решает сбежать от своей хозяйки. Он знакомится с двумя циркачами – дядюшкой Мокусом и его обезьянкой Бамбино. Но Белладонна не собирается отпускать поросенка, который приносит ей огромный доход.

На его поиски отправляются два лучших сыщика.

Мама для мамонтенка

Культовый советский мультфильм рассказывает историю мамонтенка, который смог избежать массового вымирания. Он много тысяч лет провел в вечной мерзлоте, но теперь оттаял и хочет найти маму.

В своих поисках малыш знакомится с белым медведем. Но тот не может ему помочь. Медведь советует мамонтенку отправиться к старому моржу, который много чего знает. Тот припоминает, что уже давно в этих землях жили животные, похожие на него. Но теперь их не осталось. Зато в теплых краях обитают звери, очень напоминающие мамонтов.

Малышу предстоит отправиться в незнакомые земли на обычной льдине, чтобы найти свою маму.

Приключения кота Леопольда

Мультипликационный фильм содержит 11 коротких фильмов, которые рассказывают о двух хулиганах-мышах, постоянно вредящих доброму коту. За работу над проектом авторы даже получили Государственную премию Советского Союза. В первой серии Леопольда озвучивал Андрей Миронов, но после его болезни роль перешла Геннадию Хазанову.

Мультфильм знакомит зрителей с котом, который следует мирной философии. Он хочет жить дружно со всеми, в том числе с хулиганами, которые не дают ему покоя. Две мыши постоянно устраивают пакости, но интеллигентный Леопольд готов простить им все что угодно.

По дороге с облаками

Продолжительность этого советского мультфильма всего 9 минут. Но в это время создатели умудрились вложить глубокий смысл. Короткометражка знакомит зрителей с главными героями. Маленький тигренок выходит из дома. Он грустит, и ничто не может развеселить его. На небе много облаков, и пасмурная погода еще больше расстраивает тигренка.

На дереве висит обезьяна, которая недоумевает, почему тот такой грустный. Ведь в этом мире есть дорога, а значит, по ней можно прогуляться в сопровождении облаков.

Поначалу тигренок настроен скептически, но вскоре соглашается отправиться с обезьяной в путь.

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