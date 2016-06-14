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Fishtales

Рыбки, 2016

2016 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эван Треймел, снявший пока лишь один фильм «Вампир чёрной воды», выпускает свою вторую картину под названием «Рыбки». Сценарий написала Лиза Беджет («Паранормальное кино»).

Мультфильм «Рыбки» расскажет о жителях подводного мира. Главными героями стали: скатик по имени Рэй, фонарь Энджи и иглобрюх Пуффер. Однажды они становятся жертвами нападения ужасной акулы, но им удаётся выжить. После случившегося они узнают, что пропал их товарищ, дружелюбный осьминог Олли, который и теперь он блуждает где-то совершенно один. Вместе главные герои отправятся в удивительное приключение на поиски исчезнувшего собрата. Они встретят на пути множество невероятных существ, включая задорную манту Крэша, который также станет их верным спутником.

- Режиссёр фильма Эван Трэмел озвучил манту Крэша

- Помимо CGI анимации в фильме также присутствют вставки хроники настоящей подводной жизни

Океан покрывает собой более 70% нашей планеты и практически не изучен. Там, на глубине, встречаются удивительные создания. Например, улыбчивый Скатик, непоседа Фонарь и Иглобрюшка - трио друзей не разлей вода! Их ждут приключения, испытания и загадки! Выдержат ли они? Конечно. Но придется многому научиться.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 14 июня 2016
Премьера в мире 14 июня 2016
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Эван Тремел
В ролях
Эйприл Роуз
Эван Тремел
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Всё, что хочется сделать, посмотрев первые пять минут творения Ruthless Studios и начинающего режиссёра Эвана Трамела, так это замахнуться над ним топором. Складывается ощущение, будто мультфильм изначально готовился для публичной казни: непритязательная рисовка персонажей, слабая анимация, примитивный монтаж, неубедительная озвучка. Но пройдёт ещё пара минут, и пелена ярости сойдёт. Стоит повнимательнее приглядеться, как сразу становится понятно, что данный персонаж — не юродивый,…
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