Рыбки, 2016

Эван Треймел, снявший пока лишь один фильм «Вампир чёрной воды», выпускает свою вторую картину под названием «Рыбки». Сценарий написала Лиза Беджет («Паранормальное кино»).

Мультфильм «Рыбки» расскажет о жителях подводного мира. Главными героями стали: скатик по имени Рэй, фонарь Энджи и иглобрюх Пуффер. Однажды они становятся жертвами нападения ужасной акулы, но им удаётся выжить. После случившегося они узнают, что пропал их товарищ, дружелюбный осьминог Олли, который и теперь он блуждает где-то совершенно один. Вместе главные герои отправятся в удивительное приключение на поиски исчезнувшего собрата. Они встретят на пути множество невероятных существ, включая задорную манту Крэша, который также станет их верным спутником.