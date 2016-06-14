Рыбки, 2016

Эван Треймел, снявший пока лишь один фильм «Вампир чёрной воды», выпускает свою вторую картину под названием «Рыбки». Сценарий написала Лиза Беджет («Паранормальное кино»).
Мультфильм «Рыбки» расскажет о жителях подводного мира. Главными героями стали: скатик по имени Рэй, фонарь Энджи и иглобрюх Пуффер. Однажды они становятся жертвами нападения ужасной акулы, но им удаётся выжить. После случившегося они узнают, что пропал их товарищ, дружелюбный осьминог Олли, который и теперь он блуждает где-то совершенно один. Вместе главные герои отправятся в удивительное приключение на поиски исчезнувшего собрата. Они встретят на пути множество невероятных существ, включая задорную манту Крэша, который также станет их верным спутником.
- Режиссёр фильма Эван Трэмел озвучил манту Крэша
- Помимо CGI анимации в фильме также присутствют вставки хроники настоящей подводной жизни
Океан покрывает собой более 70% нашей планеты и практически не изучен. Там, на глубине, встречаются удивительные создания. Например, улыбчивый Скатик, непоседа Фонарь и Иглобрюшка - трио друзей не разлей вода! Их ждут приключения, испытания и загадки! Выдержат ли они? Конечно. Но придется многому научиться.