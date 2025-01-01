Жил-был на свете маленький черный Котенок. Однажды солнечным утром малыш проснулся в замечательном настроении и решил поделиться им со всеми окружающими. Котенок начал петь веселую песню, но слушатели – грузчик в молочном магазине, молодая мама, водитель, дети на спортивной площадке – прогоняли пушистого певца прочь и называли его обидным прозвищем Чучело-Мяучело. Тогда Котенок загрустил и запел печальную песню, от которой на небо сразу же набежали тучи и все дела у людей пошли наперекосяк. Кто придет на помощь Котенку в трудную минуту?
Чучело-Мяучело показывает, что песня и хорошее настроение всегда помогают в работе.