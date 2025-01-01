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Постер мультфильма Чучело-мяучело
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Киноафиша Фильмы Чучело-мяучело

Чучело-мяучело

Chuchelo-myauchelo 18+
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О фильме

Жил-был на свете маленький черный Котенок. Однажды солнечным утром малыш проснулся в замечательном настроении и решил поделиться им со всеми окружающими. Котенок начал петь веселую песню, но слушатели – грузчик в молочном магазине, молодая мама, водитель, дети на спортивной площадке – прогоняли пушистого певца прочь и называли его обидным прозвищем Чучело-Мяучело. Тогда Котенок загрустил и запел печальную песню, от которой на небо сразу же набежали тучи и все дела у людей пошли наперекосяк. Кто придет на помощь Котенку в трудную минуту?

  • Режиссер мультфильма Инесса Ковалевская также известна зрителям благодаря работам «Сказка о попе и работнике его Балде» (1973), «Горный мастер» (1978), «Приключения кузнечика Кузи» (1990-1991). 
  • Мультфильм пользовался огромной популярностью среди маленьких и взрослых зрителей, а выражение «Чучело-Мяучело» стало крылатым. 
  • Актриса Наталья Ченчик, подарившая свой голос Котенку, также озвучивала анимационные фильмы «Поросенок в колючей шубке» (1981), «Возвращение блудного попугая» (1987), «Кот, который умел петь» (1988). 
  • Позднее, в 1990-е годы, была выпущена аудиосказка по мотивам мультфильма. Текст для нее написал российский актер и сценарист Евгений Кондратьев.

Чучело-Мяучело показывает, что песня и хорошее настроение всегда помогают в работе.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Другие названия
Chuchelo-myauchelo, Scarecrow-Meow, Чучело-Мяучело
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Николай Граббе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Чучело-мяучело

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