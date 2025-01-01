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Постер мультфильма Лиса Патрикеевна
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Киноафиша Фильмы Лиса Патрикеевна

Лиса Патрикеевна

Lisa Patrikeevna 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русской сказки.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 января 1982
Дата выхода
1 января 1982 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Lisa Patrikeevna, Fox Patrickeevna, Лиса Патрикеевна
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Герман Качин
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Лиса Патрикеевна

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