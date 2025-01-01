Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Лиса Патрикеевна
Лиса Патрикеевна
Lisa Patrikeevna
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
По мотивам русской сказки.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
1 января 1982
Дата выхода
1 января 1982
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Lisa Patrikeevna, Fox Patrickeevna, Лиса Патрикеевна
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Валентина Талызина
Гарри Бардин
Николай Караченцов
Герман Качин
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Лиса Патрикеевна
7.4
Волчище – серый хвостище
(1983)
7.4
Про бегемота, который боялся прививок
(1966)
6.8
Незнайка учится
(1961)
7.9
Заколдованный мальчик
(1955)
7.8
Царевна-лягушка
(1954)
6.7
Соломенный бычок
(1954)
7.9
Каштанка
(1952)
7.3
Кот Котофеевич
(1981)
6.9
Хитрая ворона
(1980)
6.8
Лев и 9 гиен
(1988)
6.5
Жирафа и очки
(1978)
4.2
Шурале
(1987)
Мультфильм находится в
подборках
Мультфильмы для самых маленьких
Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Про бегемота, который боялся прививок
Смотреть
Незнайка учится
Смотреть
Заколдованный мальчик
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667