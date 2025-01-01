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Постер мультфильма Что такое хорошо и что такое плохо
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Киноафиша Фильмы Что такое хорошо и что такое плохо

Что такое хорошо и что такое плохо

Chto takoe khorosho i chto takoe plokho 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По стихотворению Маяковского о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1969
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chto takoe khorosho i chto takoe plokho, What Is Good and What Is Bad, Что такое хорошо и что такое плохо
Режиссер
Ефим Гамбург
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Что такое хорошо и что такое плохо

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