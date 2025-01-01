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Что такое хорошо и что такое плохо
Что такое хорошо и что такое плохо
Chto takoe khorosho i chto takoe plokho
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О фильме
По стихотворению Маяковского о том, что такое хорошо и что такое плохо.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1969
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Chto takoe khorosho i chto takoe plokho, What Is Good and What Is Bad, Что такое хорошо и что такое плохо
Режиссер
Ефим Гамбург
В ролях
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
11
голосов
6.6
IMDb
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