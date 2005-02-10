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Постер мультфильма Винни и Слонотоп
6.1
Киноафиша Фильмы Винни и Слонотоп
6.1

Винни и Слонотоп

, 2005
Pooh's Heffalump Movie
США / семейный, анимация / 18+
Постер мультфильма Винни и Слонотоп
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Однажды Винни-Пух и его друзья слышат странный шум и находят множество больших круглых следов в Волшебном лесу. Друзья считают, что в лесу живет странное существо, известное как Слонотоп. Когда Кролик организует экспедицию, чтобы его поймать. Ру хочет пойти с ним, но другие говорят ему, что он слишком мал, чтобы идти. Несмотря на это, Ру сбегает из дома на поиски Слонотопа. Как ни странно, он действительно находит его: это оказывается не страшный монстр, а добрый малыш по имени Топа. Они становятся друзьями, но остальным героям невдомек, каков Топа на самом деле. Обнаружив пропажу Ру, Винни и команда открывают охоту на монстра…

  • Это был последний раз, когда Никита Хопкинс озвучил Ру, поскольку он пережил половую зрелость и его голос сломался в том же году, в котором вышел этот фильм.
  • Ловушка, в которую попалась Канга, включает спасательный круг с надписью HMS Ashdown. Большая часть Волшебного леса нарисована по образцу Эшдаунского леса (и наоборот: после премьеры там появился памятник, известный как Ловушка Слонотопа).  
  • Это первый мультфильм про Винни-Пуха, в котором не появляются Сова и Кристофер Робин (последний лишь очень кратко мелькает в первой части финальных титров). 

Веселые приключения забавного медвежонка Винни и его друзей продолжаются. На этот раз они отправляются на поиски ужасного Слонотопа, который поселился в их лесу. И только маленького кенгуренка Ру они оставляют дома. Но маленькому непоседе тоже страшно интересно увидеть невиданного зверя. Кто же первым найдет таинственного Слонотопа и какой же он на самом деле?

В ролях

Бренда Блетин
Mama Heffalump
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Тигра
Джон Фидлер
Джон Фидлер
Piglet
Кен Сэнсом
Кролик
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Кайл Стэнгер
Пампушок
Никита Хопкинс
Ру
Кэт Суси
Kanga
Питер Каллен
Питер Каллен
Eeyore
Кристен Андерсон-Лопес
Kanga
Wyatt Dean Hall
Roo
Режиссер Фрэнк Ниссен
Сценарист Эван Спилиотопулос, Брайан Холфельд, Алан Александр Милн
Композитор Джоэл Макнили
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 10 февраля 2005
Премьера в мире 10 февраля 2005
Дата выхода
17 марта 2005 Россия Каскад 0+
23 июня 2005 Австралия
17 марта 2005 Беларусь
18 марта 2005 Великобритания
31 марта 2005 Германия
11 февраля 2005 Дания
18 марта 2005 Ирландия
27 мая 2005 Испания
18 марта 2005 Италия
17 марта 2005 Казахстан
27 апреля 2006 Нидерланды
11 февраля 2005 Норвегия
11 февраля 2005 США
17 марта 2005 Украина
13 апреля 2005 Франция
11 февраля 2005 Швеция
MPAA G
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $52 858 433
Производство Walt Disney Pictures, Disneytoon Studios
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 17 марта 2021
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