Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года
Киноафиша подготовила полную телепрограмму для всех российских каналов в Международный женский день.
8 Марта — большой праздник для всей женской половины населения нашей планеты. В этот весенний день все женщины торжественно отмечают свою независимость и свободу. Редакция Киноафиши также от всего сердца поздравляет всех дам и желает вам волшебного настроения и побольше хорошего кино. А в качестве подарка мы расскажем, что в этот праздничный день приготовили для вас федеральные каналы.
«Первый канал» порадует нас марафоном настоящей классики в виде «Гусарской баллады», «Служебного романа» и, конечно, «Красотки».
«Россия-1» также не останется в стороне и продемонстрирует зрителям обе части «Иронии судьбы». На «СТС» покажут трогательную «Любовь-морковь», а ТНТ рассмешит зрителей парадом «Женского стендапа».
Что еще покажут по телевизору в Международный женский день, читайте в программе.
Первый канал. Программа передач на 8 марта
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни
05:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
06:30 Гусарская баллада
08:15 Весна на Заречной улице
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Служебный роман
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Служебный роман
13:35 Москва слезам не верит
16:25 Красотка
18:45 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск
21:00 Время
21:30 Долгожданная премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 7-я серия
22:30 Творческий вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии к звездам»
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
04:57 Перерыв в вещании
Россия-1. Программа передач 8 марта
04:39 Перерыв в вещании
05:05 Любовь нежданная нагрянет
08:55 Ирония судьбы, или C легким паром! 1-я серия
11:00 Вести
11:30 Ирония судьбы, или C легким паром! 2-я серия
13:15 О чём поют 8 марта
14:50 Петросян и женщины
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:00 Любовь и голуби
23:00 Пара из будущего
00:55 Женщины
04:20 Перерыв в вещании
НТВ. Программа передач 8 марта
04:15 Криминальный доктор. 10-я серия
05:20 Таинственная Россия. Москва. Матрона - заступница столицы?
06:05 Мама в законе
08:00 Сегодня
08:25 Мама в законе
10:00 Сегодня
10:25 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
16:00 Сегодня
16:25 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
19:00 Сегодня
19:40 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
21:00 Папы
23:10 Праздничный концерт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко
01:20 Богини правосудия
04:55 Москва. Три вокзала 8. Вагон-призрак
Матч ТВ. Программа передач 8 марта
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань)
06:00 Правила игры
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Художественная гимнастика. Гала-концерт
10:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи
10:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:40 Большой хоккей
12:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Команды. Прямая трансляция из Казани
14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
19:15 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Лига чемпионов. On-line
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
ТВ Центр. Программа передач 8 марта
04:45 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:30 Мой герой. Игорь Гордин
06:05 Женщина с лилиями
07:40 Медовый месяц
09:20 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
10:15 Не может быть!
11:30 События
11:45 Не может быть!
12:25 Тайна песни. Когда простым и нежным взором
13:10 Рассвет на Санторини. 1-я серия
14:05 Рассвет на Санторини. 2-я серия
15:00 Соколова подозревает всех. 1-я серия
15:50 Соколова подозревает всех. 2-я серия
16:40 Соколова подозревает всех. 3-я серия
17:30 Соколова подозревает всех. 4-я серия
18:30 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия
19:20 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия
20:05 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия
20:55 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия
22:00 События
22:20 Приют комедиантов. Первый поцелуй
00:00 Самогонщицы
01:45 Семь страниц страха. 1-я серия
02:25 Семь страниц страха. 2-я серия
03:05 Семь страниц страха. 3-я серия
03:45 Семь страниц страха. 4-я серия
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
Культура. Программа передач 8 марта
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва балетная
07:00 Мультфильмы. «Таёжная сказка». «Царевна-лягушка»
07:55 Шофер на один рейс
10:15 Исторические курорты России. Ессентуки
10:45 Сватовство гусара
11:55 Забытое ремесло. Сваха
12:10 Мама - жираф
13:05 Красота по-русски
14:00 Золушка
15:20 ХХХI церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»
16:45 Пешком... Москва весёлая
17:10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита
17:55 Романтика романса
18:50 Весна
20:35 Шербурские зонтики
22:05 Балет «Катарина, или Дочь разбойника»
00:45 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита
01:30 Мама - жираф
02:25 Мультфильмы для взрослых. «Мартынко». «Сказка о глупом муже». «Знакомые картинки»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач 8 марта
05:00 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия
05:15 Замок лгунов
05:30 Лиса и волк
05:40 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
05:50 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
06:05 Наследство волшебника Бахрама
06:30 Как львенок и черепаха пели песню
06:35 Винни-Пух
06:50 Винни-Пух идет в гости
07:00 Винни-Пух и день забот
07:25 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
09:15 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
11:20 Детектив Финник
11:35 Детектив Финник
11:40 Детектив Финник
11:45 Детектив Финник
12:00 Маленькое привидение
13:55 Двое: я и моя тень
16:00 Титаник
20:00 На выход! 1-я серия
20:45 Пираты Карибского моря: На странных берегах
23:25 Любовь-морковь
01:35 Шарлотта Грей
03:30 Молодёжка. Сезон 2. 14-я серия
04:15 Молодёжка. Сезон 2. 15-я серия
РЕН ТВ. Программа передач 8 марта
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
08:45 Сержант
12:30 Новости
12:45 Засекреченные списки. Женский спецназ
13:40 Документальный спецпроект. Снайперши
14:30 Документальный спецпроект. Женский батальон
15:30 Засекреченные списки. Женщины ВСУ: 7 самых жестоких
16:30 Новости
16:45 Как я стал русским
18:40 Брат
20:35 Брат-2
23:05 Сестры
00:45 Кочегар
02:05 Я тоже хочу
03:25 Тайны Чапман
ТНТ. Программа передач 8 марта
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия
11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия
12:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия
13:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия
14:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия
15:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 6-я серия
15:50 Бабушка лёгкого поведения
17:30 Бабушка лёгкого поведения-2
19:10 Прабабушка лёгкого поведения
21:00 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия
22:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
23:00 Женский стендап. 64-я серия
00:00 На гребне волны
02:10 Импровизация. 5-я серия
03:00 Импровизация. 6-я серия
03:45 Импровизация. 7-я серия
04:35 Comedy Баттл. 17-я серия
Домашний. Программа передач 8 марта
04:25 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:35 Молодая жена
08:25 Отдам котят в хорошие руки
10:30 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
14:45 Тест на верность. 1-я - 4-я серии
19:00 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии
23:10 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии
01:05 Молодая жена
02:40 Девичник. 1-я - 4-я серии