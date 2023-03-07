Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года

Киноафиша подготовила полную телепрограмму для всех российских каналов в Международный женский день.

8 Марта — большой праздник для всей женской половины населения нашей планеты. В этот весенний день все женщины торжественно отмечают свою независимость и свободу. Редакция Киноафиши также от всего сердца поздравляет всех дам и желает вам волшебного настроения и побольше хорошего кино. А в качестве подарка мы расскажем, что в этот праздничный день приготовили для вас федеральные каналы.

«Первый канал» порадует нас марафоном настоящей классики в виде «Гусарской баллады», «Служебного романа» и, конечно, «Красотки».

«Россия-1» также не останется в стороне и продемонстрирует зрителям обе части «Иронии судьбы». На «СТС» покажут трогательную «Любовь-морковь», а ТНТ рассмешит зрителей парадом «Женского стендапа».

Что еще покажут по телевизору в Международный женский день, читайте в программе.

Первый канал. Программа передач на 8 марта

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни

05:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

06:30 Гусарская баллада

08:15 Весна на Заречной улице

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Служебный роман

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Служебный роман

13:35 Москва слезам не верит

16:25 Красотка

18:45 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск

21:00 Время

21:30 Долгожданная премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 7-я серия

22:30 Творческий вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии к звездам»

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ

04:57 Перерыв в вещании

Красотка

Россия-1. Программа передач 8 марта

04:39 Перерыв в вещании

05:05 Любовь нежданная нагрянет

08:55 Ирония судьбы, или C легким паром! 1-я серия

11:00 Вести

11:30 Ирония судьбы, или C легким паром! 2-я серия

13:15 О чём поют 8 марта

14:50 Петросян и женщины

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

20:45 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:00 Любовь и голуби

23:00 Пара из будущего

00:55 Женщины

04:20 Перерыв в вещании

Любовь и голуби

НТВ. Программа передач 8 марта

04:15 Криминальный доктор. 10-я серия

05:20 Таинственная Россия. Москва. Матрона - заступница столицы?

06:05 Мама в законе

08:00 Сегодня

08:25 Мама в законе

10:00 Сегодня

10:25 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»

16:00 Сегодня

16:25 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»

19:00 Сегодня

19:40 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»

21:00 Папы

23:10 Праздничный концерт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко

01:20 Богини правосудия

04:55 Москва. Три вокзала 8. Вагон-призрак

Мама в законе

Матч ТВ. Программа передач 8 марта

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань)

06:00 Правила игры

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Художественная гимнастика. Гала-концерт

10:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи

10:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:40 Большой хоккей

12:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Команды. Прямая трансляция из Казани

14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург)

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород)

19:15 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Футбол. Лига чемпионов. On-line

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия)

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

ТВ Центр. Программа передач 8 марта

04:45 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

05:30 Мой герой. Игорь Гордин

06:05 Женщина с лилиями

07:40 Медовый месяц

09:20 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом

10:15 Не может быть!

11:30 События

11:45 Не может быть!

12:25 Тайна песни. Когда простым и нежным взором

13:10 Рассвет на Санторини. 1-я серия

14:05 Рассвет на Санторини. 2-я серия

15:00 Соколова подозревает всех. 1-я серия

15:50 Соколова подозревает всех. 2-я серия

16:40 Соколова подозревает всех. 3-я серия

17:30 Соколова подозревает всех. 4-я серия

18:30 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия

19:20 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия

20:05 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия

20:55 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия

22:00 События

22:20 Приют комедиантов. Первый поцелуй

00:00 Самогонщицы

01:45 Семь страниц страха. 1-я серия

02:25 Семь страниц страха. 2-я серия

03:05 Семь страниц страха. 3-я серия

03:45 Семь страниц страха. 4-я серия

04:45 Людмила Иванова. Не унывай!

Женщина с лилиями

Культура. Программа передач 8 марта

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва балетная

07:00 Мультфильмы. «Таёжная сказка». «Царевна-лягушка»

07:55 Шофер на один рейс

10:15 Исторические курорты России. Ессентуки

10:45 Сватовство гусара

11:55 Забытое ремесло. Сваха

12:10 Мама - жираф

13:05 Красота по-русски

14:00 Золушка

15:20 ХХХI церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»

16:45 Пешком... Москва весёлая

17:10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита

17:55 Романтика романса

18:50 Весна

20:35 Шербурские зонтики

22:05 Балет «Катарина, или Дочь разбойника»

00:45 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита

01:30 Мама - жираф

02:25 Мультфильмы для взрослых. «Мартынко». «Сказка о глупом муже». «Знакомые картинки»

03:00 Перерыв в вещании

Царевна-лягушка

СТС. Программа передач 8 марта

05:00 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия

05:15 Замок лгунов

05:30 Лиса и волк

05:40 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской

05:50 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия

06:05 Наследство волшебника Бахрама

06:30 Как львенок и черепаха пели песню

06:35 Винни-Пух

06:50 Винни-Пух идет в гости

07:00 Винни-Пух и день забот

07:25 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

09:15 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

11:20 Детектив Финник

11:35 Детектив Финник

11:40 Детектив Финник

11:45 Детектив Финник

12:00 Маленькое привидение

13:55 Двое: я и моя тень

16:00 Титаник

20:00 На выход! 1-я серия

20:45 Пираты Карибского моря: На странных берегах

23:25 Любовь-морковь

01:35 Шарлотта Грей

03:30 Молодёжка. Сезон 2. 14-я серия

04:15 Молодёжка. Сезон 2. 15-я серия

Пираты Карибского моря: На странных берегах

РЕН ТВ. Программа передач 8 марта

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

08:45 Сержант

12:30 Новости

12:45 Засекреченные списки. Женский спецназ

13:40 Документальный спецпроект. Снайперши

14:30 Документальный спецпроект. Женский батальон

15:30 Засекреченные списки. Женщины ВСУ: 7 самых жестоких

16:30 Новости

16:45 Как я стал русским

18:40 Брат

20:35 Брат-2

23:05 Сестры

00:45 Кочегар

02:05 Я тоже хочу

03:25 Тайны Чапман

Брат-2

ТНТ. Программа передач 8 марта

05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я серия

11:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 2-я серия

12:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 3-я серия

13:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 4-я серия

14:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 5-я серия

15:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 6-я серия

15:50 Бабушка лёгкого поведения

17:30 Бабушка лёгкого поведения-2

19:10 Прабабушка лёгкого поведения

21:00 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия

22:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия

23:00 Женский стендап. 64-я серия

00:00 На гребне волны

02:10 Импровизация. 5-я серия

03:00 Импровизация. 6-я серия

03:45 Импровизация. 7-я серия

04:35 Comedy Баттл. 17-я серия

Бабушка легкого поведения

Домашний. Программа передач 8 марта

04:25 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:35 Молодая жена

08:25 Отдам котят в хорошие руки

10:30 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

14:45 Тест на верность. 1-я - 4-я серии

19:00 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии

23:10 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии

01:05 Молодая жена

02:40 Девичник. 1-я - 4-я серии