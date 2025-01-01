Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Каникулы Бонифация
1 постер
Киноафиша Фильмы Каникулы Бонифация

Каникулы Бонифация

Kanikuly Bonifatsiya 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Классический мультфильм мастера анимации Федора Хитрука рассказывает о талантливом цирковом льве Бонифации, которого директор цирка отпустил на месяц в отпуск в Африку, погостить у бабушки. Только вот у артистов, как оказалось, отпусков не бывает: даже на отдыхе Бонифация ждут восторженные зрители – местные ребята, очарованные фокусами и трюками своего нового друга.

  • “Каникулы Бонифация” – третья работа Федора Хитрука как режиссера. Основой к сценарию мультфильма послужило произведение “Бонифаций и его племянники” чешского писателя-сказочника, сценариста и поэта Милоша Мацоурека: однажды несколько страниц машинописного текста сказки оказались в руках Хитрука, и с этого момента он сразу начал работу над мультиком. Режиссер считал этот мультфильм отчасти автобиографичным и даже наградил льва Бонифация рядом своих личных черт.
  • Одним из самых тяжелых процессов оказалось создание гривы главного героя: над ее “укладкой”, представленной на эскизах Сергея Алимова, с помощью специальных тампонов трудилась специальная группа художников.
  • Чтобы записать заразительный детский смех, на студию “Союзмультфильм” специально приглашали маленьких зрителей и показывали им кино без звука в просмотровом зале, фиксируя их реакцию на пленку.
  • Сцена, в которой Бонифаций плывет на корабле и мечтает об отдыхе, создавалась Юрием Норштейном, проработавшим в творческой группе мультфильма около двух месяцев.
  • На латинском “Бонифаций” означает “хорошая судьба”.

О добром цирковом льве, который поехал на каникулы в Африку к бабушке и все время, вместо отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления.

Страна СССР
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 января 1965
Дата выхода
1 января 1965 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kanikuly Bonifatsiya, Boniface's Vacation, Каникулы Бонифация, Boniface's Holiday, Boniface's Holidays, Die Ferien des Bonifazius, Les Vacances du lion Boniface, Wakacje Bonifacego, Канікули Боніфація
Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Алексей Полевой
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Каникулы Бонифация
Винни Пух и день забот 8.1
Винни Пух и день забот (1972)
Винни Пух идет в гости 8.4
Винни Пух идет в гости (1971)
Винни Пух 8.2
Винни Пух (1969)
Путешествие муравья 7.9
Путешествие муравья (1983)
Кошкин дом 6.9
Кошкин дом (1982)
Про кота Леопольда 7.4
Про кота Леопольда (1981)
Тайна третьей планеты 8.1
Тайна третьей планеты (1981)
Трое из Простоквашино 8.6
Трое из Простоквашино (1978)
Усатый нянь 7.4
Усатый нянь (1977)
Птичка Тари 7.1
Птичка Тари (1976)
Маугли 7.4
Маугли (1973)
7.4
Умка ищет друга (1970)
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы Советские мультфильмы
Советские мультфильмы про животных Советские мультфильмы про животных
Мультфильмы для самых маленьких Мультфильмы для самых маленьких

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Каникулы Бонифация

Похожие фильмы онлайн

Путешествие муравья
 
Тайна третьей планеты
 
Трое из Простоквашино
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше