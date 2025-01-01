Классический мультфильм мастера анимации Федора Хитрука рассказывает о талантливом цирковом льве Бонифации, которого директор цирка отпустил на месяц в отпуск в Африку, погостить у бабушки. Только вот у артистов, как оказалось, отпусков не бывает: даже на отдыхе Бонифация ждут восторженные зрители – местные ребята, очарованные фокусами и трюками своего нового друга.
О добром цирковом льве, который поехал на каникулы в Африку к бабушке и все время, вместо отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления.
|1 января 1965
|Россия
|6+